Kova burcu ve yükselen kovalar dolunay etkisi altına kalarak kendilerine yeni bir yaşam yönü belirlemek isteyecektir. Bu durum onların gelişimlerine katkısı olmayan rutinlerinden uzak kalmaları gerekliliğini doğurabilir. Beslenme ve yeni bir sağlıklı yaşam konularında kova burçları ve yükselen kovalar yeni yöntemler seçmelerine destekleyici bir sürece giriş yapacaktır. Onlar bir süreçte büyük değişimleri hissedecek ve görecektir. Kova burçları yükselen kovalar bu dönemde kendilerini diğer insanları ifade ettikleri sırada kendilerini zihinsel olarak engelleyen durumları kırabilecek ve bu yönde ileriye doğru adım atacaktır. Yeni yaklaşımlara ve esnekliği açıklık burç sahipleri kendilerini serbest bıraktıkları zaman bir anahtar görevi görecektir.

Dolunay etkisiyle ortaya çıkmasını istemedikleri gezi yanlarına dair bilgiler yalnız hissetmeleri kendilerini kısıtlanmış hissetmeleri ve bilinçaltı ile ilgili tüm konular bu dönemde ortaya çıkacaktır. Tam olarak para ve aşkta dikkatli olmaları gereken bir hafta kova burçlarını yükselten kovaları beklemektedir.

Bu dönemde ödemeler ortak elde ettikleri gelirlerde ve evde kendilerini gösterecektir. Burç sahiplerinin eylem odaklı talepte bulunmaları da gerekli olmaktadır. Eğer ortada gelirleri ile ilgili bir durum varsa onlar bu talepleri dile getirilmeli ve sorgulamalıdır.

11 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında kova burçları ve yükselen kovalar sevdikleri bir kişiden haber alabilir ve merak ettikleri sorulara yanıt olabilir. Sevgililerini ya da eşlerini ilgilendiren bir haberde burç sahiplerinin etkileyecektir. Yine o dönemde ilişkiler ortaklıklar ve evlilik gibi durumlarda kova burçları için ön planda yer alacaktır. Onlar partnerleri ya da eşleri ile tatlı bir rekabet yaşayacakları bir döneme de giriş yapabilir. Diğer taraftan gerginlikler ve atışmalar söz konusu olsa bile romantik duygular da ön plana çıkabilir. Bu süreçte her iki tarafın da egolarını dizginlemesi çok önemli olmaktadır.