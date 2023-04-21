Kova Balık 21 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Kova burcu ve yükselen kovalar 21 Nisan 2023 tarihinde mantıklarının ve sevgilerinin bir hakimiyet savaşı içinde olduğunu düşünebilir. Burç sahiplerine bir seçenek sunulduğu zaman bu durum onları tedirgin eden ve bilinmeyen bir faktör olacaktır. Bunun yanı sıra mantıklı bir karar vermek de onlara pek doğru gelmiyormuş gibi görünebilir. Kova burçları için her ne kadar bilinmeyene adım atmak korkutucu bir hal alsa da önemli olan şey hayatta neyi istedikleri ve ne hissettikleridir. Kova burçları bariz engellerin üstesinden gelmek için yaratıcı olmalı ve sezgilerinin söylediklerini takip etmelidir. Burç sahipleri planlamalar yaparak kendilerine oldukça iyi gelecek ve varamayacak bir yerde kendilerini bulabilir. Burç sahipleri belki de yalnız çıktıkları bu yolda artık iki kişi olarak hayatlarına devam edecektir.

Balık burcu ve yükselen balıklar 21 Nisan 2023 tarihinde yalnız kalmak isteyebilir ve insanlar arasında yer almak fikrini korkutucu bulabilir. Balık burçları gün içerisinde kalabalığı takip etmek ile ilgili iyi hissetmeyecektir. Burç sahiplerinin ait oldukları büyük bir topluluk ya da arkadaş grupları yeni bir akıma doğru ilerlemektedir. Diğer taraftan burç sahipleri ise kişisel olarak bu şeyle doğru frekanslı olduklarını düşünmemektedir. Çevre baskısı balık burçlarının dirençlerini zorlayabilir. İçlerinden bildiklerine bağlı kalmalı ve bu yönde adımlar atmalıdır. Diğer insanların düşünceleri ya da hislerini doğru olması balık burçları için de o düşüncelerin ve hislerin doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Balık burçları için en iyi yolu bulmanın anahtarı da bunu anlamaktan geçer. İç güdülerine güvenerek adım atmaları gereken balık burçları ve yükselen balıklar farklı bir yere varsalar bile kendi seçtikleri yere varmanın mutluluğunu yaşayacaktır. Yaptıkları her şeye kendilerinin karar vermiş olması da balık burçları için önemli olan bir konudur.