Dünya Senegal'in AFCON Galibiyetine Nasıl Tepki Verdi?

Neşeli futbolseverler Senegal'in dört bir yanında sokaklara dökülürken, sosyal medya Batı Afrika ulusunun tarihi ve ilk Afrika Uluslar Kupası zaferini kutlamak için aşırı hıza çıktı.

Senegal'in, Pazar akşamı Kamerun'un Yaounde kentindeki Olembe Stadyumu'nda oynanan finalde Sadio Mane'nin kesin penaltıyı çevirmesiyle yedi kez kazanan Mısır'ı yenmesinin ardından ülkede resmi tatil ilan edildi.

Senegal'de 4-2'lik galibiyetle tarih yazmak için adım atan Mane, takımın 2019'da Cezayir'e finalde kaybettiği başarısızlığının anılarını yok etti. Liverpool forveti de 7. dakikada penaltı kaçırmıştı.

Senegal'in kazanmasına dünyanın tepkisi şöyle:

Afrikalı futbol gazetecisi Usher Komugisha, 2002'de bir AFCON finalini ve 2019'da teknik direktör olarak kaybeden Senegal takımının teknik direktörü Aliou Cisse'ye atıfta bulunarak, "Başarı gecikebilir ama tutarlılıkla asla reddedilemez." dedi.

Mane ve Mo Salah'ın şu anda oynadığı liverpool'un eski oyuncusu Jamie Carragher, Mısırlı Mohamed Salah'tan son vuruş için ayrılma kararının (sonunda gerekli değildi) "delilik" olduğunu söyledi.

El Cezire'nin Assed Beig'i, kutlama yapan taraftarların arasında dururken Senegal'in galibiyetini haber yapmaya çalıştığında da böyle oldu.

Mane'nin önceki denemede başarısız olduktan sonra penaltıyı kaçırmadığı için güçlü sinirleri hakkında da yorumlar yapıldı. Chelsea ve Liverpool FC de dahil olmak üzere futbol kulüpleri, takımı ve Mane'nin son vuruşunu tebrik etmek için koroya katıldı. İngiltere'deki Crystal Palace Futbol Kulübü Başkanı Steve Parish, Senegalli oyuncu Cheikhou Kouyate'yi tebrik derek, bunun "daha iyi ve pozitif bir insanın başına gelebileceğini" belirtti.

Senegal'in zaferine yönelik coşku, ülkenin Cumhurbaşkanı Macky Sall'in bunu "güzel bir komünyon anı ve ulusal gurur" olarak nitelendirmesiyle siyaset dünyasına uzandı.

"Seninle gurur duyuyorum! Kahramanlarımızı tebrik ederim!" diye ekledi. 55 ülkeden oluşan bloğun Başkanı Moussa Faki Mahamat'ın Twitter hesabından takımı tebrik ettiği için Afrika Birliği'nden de övgüler yağdı. Senegalli futbolcu Idrissa Gana Gueye, tarihi anı kutlamak için takımın bir resmini paylaştı ve basitçe şunları yazdı: "Tarihçe".

Tezahüratlar, dünya ağırsiklet şampiyonu Francis Ngannou gibi diğer şampiyon sporculardan da geldi.

Sosyal medyada yer alan videoda Senegal'in başkenti Dakar'da kalabalıklar sevinç içinde görüldü.