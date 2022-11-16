KOSGEB'ten 100 Bin TL Faizsiz Kredi

KOSGEB destekleri kapsamında 100 bin TL’lik faizsiz kredi desteği ile çok sayıda girişimcinin iş yaşamında bulunmasına büyük destek olmaktadır. İş yaşamına yeni adım atmış olan kişilerin ve adım isteyen girişimcilerin de en çok merak ettikleri konuların en başında KOSGEB’e başvuru işlemlerinin nasıl yapıldığı ile ilgili olmaktadır. Siz değerli okurlarımız için bu konuda araştırma yaparak haberimizde yer verdik. İşte KOSGEB'e dair merak edilenler

KOSGEB Başvuru Koşulları Nelerdir, KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB destekleri ile girişimcilik yardımları, iş hayatına yeni adım atacak olan kişilerin, işyerlerinin açılımı esnasında gerekli olan sermayeyi sağlar.

İş yerlerinin açılması açısından verilecek olan gider harcamalarının yüzde 70’lik bölümü KOSGEB desteği ile iş sahiplerine verilir.

KOSGEB, hibe destekleri ile faizsiz kredi destekleri sunar. Gerçekleştirilmek istenen sektör karşılaştırıldıktan sonra üretim veya satışı yapacak olan işyerlerinin işlemlerine, kuruluş aşamasına geçilir.

KOSGEB girişimcilik destekleri aracılığıyla iş yerlerinin tamirat gibi giderleri başta olmak üzere kira masrafları ile açılış açısından gerekli olan dosya masrafları da karşılanır.

KOSGEB, daha önceki tarihlerde kurulmuş ancak büyüme ya da yurt dışında da faaliyetini gerçekleştirmek isteyen iş sahipleri açısından da destek sağlamakta

KOSGEB girişimcilik destek programının ardından işyeri açacak olan kişiler, işyerleri için gerekecek olan bütün masrafları kendisi karşılar. İşyerlerinin açılmasının ardından ise KOSGEB bazı çeşitli ödemeler yapılıyor.

KOSGEB Destek Limiti Ne Kadar?

KOSGEB destekleri faizsiz kredi limitlerinin açıklanmasının ardından işletmenin alt yapısı ile teknolojik düzeyi önce değerlendirilir, değerlendirmenin ardından kredi verilir. İşletmelerin, alt yapılarına göre ise küçük ölçekli teknolojik altyapılı olan yerler için 100 bin lirası olacak şekilde açıklanmıştır. Orta ölçekli donanım olan yerler için ise 200 bin Türk lirası ve daha da büyük ölçekli olan Alfa yerler için ise 300 bin Türk Lirası olacak şekilde faizsiz kredi kullandırılır.

2022 KOSGEB Başvuru Koşulları Nelerdir?

KOSGEB desteklerinden yararlanmak maksadı ile öncelikli olarak yapılacak şey, ilk adım olarak KOSGEB’den girişimcilik sertifikasını da alınmasıdır. Sonrasında ise bu sertifikayı almak maksadıyla girişimcilik kursunun başarılı bir şekilde bitirilmesi gerekir. Kursa katılmak ve daha sonrasında ise girişimcilik sertifikası almak amacı ile internet üzerinden e-devlet uygulaması üzerinden yapılır. Başvuru yapıldıktan sonraki aşamada ise kişiler, elektronik ortamda katılması gereken eğitimlere katılım sağlar. Bu eğitimde ise devam zorunluluğu bulunur ve eğitimin ardından KOSGEB tarafından onay alınması ve daha sonra sertifika verilir. KOSGEB tarafından e-devlet uygulaması üzerinden katılımcılara verilen bu eğitimleri aldıktan sonra KOSGEB tarafından kendilerine girişimcilik sertifikası verilir.

2022 KOSGEB Kredisi Başvurusu Esnasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Küçük ve orta büyüklükteki işletme beyannamesi,

Küçük ve orta büyüklükteki işletme bilgi dokümanı,

Oda faaliyet belgesi,

Ticaret-esnaf Sicil Gazetesi,

İşletmeye ait imza sirküleri yani resmi belgelerde kullanılacak olan imzaların örnekleri, imza beyannamesi