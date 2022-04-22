Girişimcilik Ruhunu Ortaya Koyup Kendi İşinin Patronu Olmak İsteyenlere KOSGEB Destekli 150.000 TL Ödeme Anında Cepte! Son dönemlerde olduğu gibi 2022 senesi içerisinde de devlet, kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşlara hibe desteklerini sunmaya devam ediyor. Ticaret ve yatırımların teşvik edilmesi maksadı doğrultusunda devlet, KOSGEB aracılığı ile girişimcilere maddi destek sağlıyor. KOSGEB tarafından sağlanan 'geleneksel girişimci desteği' programı kapsamında işinin başına geçmek isteyen vatandaşlara toplamda 150 bin TL tutarında destek ödemesi yapılıyor.

KOSGEB 150 bin TL hibe desteği ödemeleri detayları neler?

Kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşların önündeki en büyük problem, işletmenin kuruluş masrafları ile ilgili gider kalemleridir. Yeni bir girişimde bulunmak ve böylece işletme açmak isteyen kişiler herhangi bir birikim sahibi olmadan kendi işlerinin başına geçebilir.

Bu sebeple KOSGEB tarafından sağlanan girişimci destekleri, kimi zaman hibe kimi zaman ise faizsiz kredi şeklinde sunuluyor. 2022 senesi içerisinde KOSGEB tarafından sunulan 'geleneksel girişimci desteği' programına katılım sağlayan bütün adaylar, tam 150 bin TL tutarında destekten faydalanabiliyor.

Bu nedenle yapılması gereken vatandaşlarının bulundukları illerde ya da ilçelerde ya da koronavirüsü pandemisi içerisinde daha önceden online bir şekilde oluşturulan KOSGEB eğitim seminerine katılmak, başarılı bir şekilde mezun olmak ve KOSGEB eğitim sertifikasını aldıktan sonra müracaat işlemlerinin yapılması gerekir. Başvuru işlemlerinin yapılması açısından vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olması ile 18 yaşından büyük olması ve adli sicil kaydının bulunmaması gerekir. Bütün bu şartları yerine getiren vatandaşlar anında 150 bin TL tutarında KOSGEB destekli ödeme yapılacak.