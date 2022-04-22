Kamu Bankası'ndan Devlet Destekli 10.000 TL Ödeme Yapılacak, Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın. Kamu Bankası olarak faaliyetlerini devam ettiren Ziraat Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre yap devlet destekli 10.000 TL ödeme yapılacak.

Üstelik 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak 10.000 TL ödemeden faydalanmak amacıyla vatandaşlarından yapmaları gereken Ziraat Bankası'nın şubelerine gitmek ya da Ziraat Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmektir.

3 ay ertelemeli olacak şekilde taksit ödemelerinin yapılması ile beraber 36 aylık vade seçeneğinin de işin içine girmesi ile 10.000 TL'lik ödemenin geri ödenmesi çok daha kolay bir hal alacak.

Ziraat Bankası devlet destekli 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi müracaatı işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, devlet destekli 10.000 TL kredi ödemelerini almak açısından kendilerine en yakın banka şubelerine kimlikleri ve gelir belgeleri ile beraber gittikten sonra müracaat işlemlerini gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 10.000 TL ve daha da üzerindeki devlet destekli ihtiyaç kredisinden üç ay ertelemeli olacak şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde faydalanmak istiyorlarsa banka şubelerine gidebilir ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemleri gerçekleştirebilir.

Devlet destekli olacak şekilde Ziraat Bankası tarafından sunulan 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin geri ödenmesi 3 ay ertelemeli olacak şekilde ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde olacağı için maddi külfet oluşturmamakta.

Nisan ayı sonuna kadar müracaat işlemlerimizi yapmayı unutmayınız Böylece devlet destekli 10.000 TL'lik ödemenizi anında alabilirsiniz.