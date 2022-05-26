Gulf Havayolları, Katar 2022 Dünya Kupası İçin Mekik Uçuşları Gerçekleştirecek

Qatar Airways, diğer Gulf Arab havayollarının bu yılki futbol Dünya Kupası sırasında Katar'a günlük 160'tan fazla servis uçuşu gerçekleştireceğini ve taraftarların bir maçtan önce yakındaki şehirlerden uçmalarına ve günün sonunda geri dönmelerine izin vereceğini açıkladı.

Qatar Airways CEO'su Akbar al-Baker Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) havayolu flydubai, Oman Air, Kuveyt Havayolları ve Suudi Arabistan Havayolları'nın (Saudia) servis uçuşları gerçekleştireceğini ve BAE'nin Etihad ve Air Arabia'nın da programa katılabileceğini söyledi.

Diğer havayollarının başkanlarının yanında oturan el-Baker, "Uçuşların maçtan beş saat öncesine kadar [Doha'da] gelmesi planlanıyor" dedi.

"Maçlardan sonra, taraftarlar bir kez daha evlerine gitmek için uçuşlarına binmeden önce Doha'da seyahat etmek için bolca zamana sahip olacaklar."

Mekik uçuşları, Katar üzerindeki lojistik, konaklama ve polislik baskısını hafifletecek ve komşu Körfez ülkelerinin Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek Kasım ayındaki Dünya Kupası'ndan yararlanmalarını sağlayacak.

Katar CEO'su basın toplantısında "Amaç, taraftar deneyimini mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek ve herkesin Dünya Kupası'nın tadını çıkarmasını sağlamak" dedi.

"Bu maç günü mekik uçuşlarını gerçeğe dönüştürmedeki vizyonları ve azimleri için diğer CEO'lara teşekkür etmek istiyorum."

Katar, turnuvanın yaklaşık 1,2 milyon ziyaretçiyi veya ülke nüfusunun neredeyse yarısını çekeceğini umuyor.

Al-Baker, Flydubai'nin bölgenin turizm merkezi Dubai'den günlük 60'a kadar uçuş gerçekleştireceğini ve 2.500'e kadar hayran taşıyacağını, Oman Air'in ise Muscat'tan 3.400'e kadar fan taşıyan günlük 48 uçuş gerçekleştireceğini söyledi.

Kuveyt Havayolları, 1.700'e kadar hayran taşıyan günde 20 uçuş gerçekleştirecek.

CEO İbrahim Koshy, Suudia'nın Riyad ve Cidde'den 10.000'e kadar taraftar taşıyan günlük 60'a kadar uçuş gerçekleştireceğini söyledi.

Oyunlar, futbolun en büyük etkinliğine ev sahipliği yapan en küçük devlet olan Katar'ın başkenti Doha çevresinde gerçekleşecek.

Servis uçuşları, denizaşırı bilet sahiplerinin diğer Körfez şehirlerinde kalarak Katar'da pahalı ve sınırlı konaklamalardan kaçınmalarını sağlayacak.

Düzenleme, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın Doha'yı üç yıldan fazla bir süredir boykot ettiğini gören siyasi bir anlaşmazlığın geçen yılın başlarında çözülmesinin ardından Katar'ın komşularıyla bağlarını da artırabilir.

Bu yılın başlarında bilet satışlarının ilk turunda, futbolun dünya yönetim organı FIFA, sonuçları şanslı bir çekilişle açıklanan 17 milyon başvuru aldığını söyledi.

Dünya Kupası, 21 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar Katar'daki sekiz stadyumda gerçekleşiyor.

