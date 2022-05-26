46 Yaş Altında Olanlar da Erken Emekli Olacak, Son Dakika

Meclis’ten Karar Açıklaması Geldi! Bahsi Geçen Tarihte İşe Girdiyseniz 46 Yaşınızda Emekliye Ayrılabilirsiniz

SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu’nun) emeklilik için netleştirdiği koşullar; sigorta girişi, yaş sınırı ve sigorta prim günleri olarak belirlenmiştir. Bu koşulları sağlayan her Türk vatandaşı emekli olmaktadır. Fakat bugüne baktığımız zaman kadınların sadece elli sekiz yaşında emekli olduğunu görmekteyiz. Bir yandan da bazı koşulları sağlayan kadınların kırk altı yaşında emekliye ayrıldığına şahitlik ediyoruz.

2022 senesinden itibaren birçok birey emeklilik hayalini daha sık kurar hale gelmiştir. Bu hayalle yaşayan bireylerin belli bir kısmı ise kadın çalışanlardan meydana gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarından gelen açıklama doğrultusunda eski çalışan kadın bireylerin kırk altı yaşlarında emekli olabileceği ortaya çıkmıştır. Haberi alan birçok kadın birey çalışan konu hakkında meraka kapılmıştır.

46 Yaş Emeklilik Koşulları Tam Olarak Nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde Meclis tarafından karar açıklaması geldi. Kadın çalışan bireylerin erken emekli olması adına aranan ilk koşul 1970 ila 1980 seneleri arasında doğmuş olmaktır. Bu koşul haricinde sigorta başlangıç tarihi 1994 senesinin Mayıs ayında başlamış olması şarttır.

Kırk altı yaşına girince emekli olmak isteyen kadın çalışanların en sık dikkat etmesi gereken durum ise sigorta başlangıç tarihi şartını sağlamak olmalıdır. 1994 senesi Mayıs ayından sonra yapılan tüm sigorta girişlerinde erken emeklilik fırsatı bulunmamaktadır. Buna da dikkat edilmesi önem taşır.