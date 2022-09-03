Eylül Ayında Doğanların Burcu Nedir, Eylül Ayı Hangi Burç Olur?

Kişinin doğduğu ay ve doğduğu saat, burçların ve astrolojik özelliklerin belirlenebilmesi için önemli bir konu olmaktadır. Kişiler hangi burca ait olduklarını ve o burcun özelliklerini öğrenmek istediği zaman doğdukları gün ve doğdukları saat ile araştırma yapmaya başlar. Sizler için haberimizin devamında Eylül ayında doğanların hangi burç olduğunu ve bu ay içerisinde doğanların karakter özelliklerine ayrıntılı bir şekilde yazdık.

Net olarak Eylül ayında doğan kişilerin burçlarını belirleyebilmek için onların doğdukları gün önem taşımaktadır. Bu duruma sebep olarak ise 1 Eylül ile 23 Eylül tarihi arasında doğan kişilerin başak burcu olması örnek olarak verilebilir. Diğer taraftan 23 Eylül ile 30 Eylül arasında doğanlar ise terazi burcu olarak hayatlarına başlar.

Başak ve terazi burcu olan kişiler Eylül ayında doğmuş olan insanlardır ve bu iki burcun ayırt edilebilmesi adına belirli olarak tarihlerin öğrenilmesi gerekmektedir. Başak burcu olması için bir insanın 1 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında doğmuş olması gereklidir. Bu burca sahip olan kişilerin en belirgin özellikleri pratik ve çalışkan olmalarıdır. Bu insanlar iş hayatlarında ve öğrencilik hayatlarında tüm projelerini özenli ve incelikli bir şekilde tasarlarken işi de hayatlarının merkezine koyarlar. Maddi konulara önem veren burç sahipleri maneviyata da eğilimli insanlar olmaktadır ve bu başlıklar ile de ilgilenmektedir. Diğer taraftan temiz ve titiz olmaları ile de tanınan Başak burçları zayıf ve tembel kişilerden uzak kalır.

Sevdikleri şeyleri ve sevdikleri insanlari kaybetmemek kadına bazı durumlarda savunmacı tavırda sakınabilecek olan Başak burçları hassas oldukları konuların tartışılmasından hoşlanmaz. Diğer taraftan birlikte olduğu kişilerden kolay bir şekilde kopma ya da hızlı bir şekilde ortam değiştirebilme özelliği Başak burçlarının bir özelliğidir.

Yine terazi burcu olan insanların bir kısmı da 23 Eylül ile 30 Eylül arasında doğan insanlar olmaktadır. Bu burç özellikleri arasında sevecen, insan ilişkilerinde başarılı ve uyumlu olma gibi maddeler yer alır. İntizamı ve düzeni seven yapılarıyla tanınan Başak burçları bakımlı insanlardır ve eşlerinin de bakımlı olmasını ister. Haksızlık karşısında tepki göstermekte olan bu sahiplerinin adalet duyguları da çok gelişmiştir. Terazi burçları mantıklarına göre hareket ederken duygularını da saklamaz ve açıkça duygularını ifade edebilir.

Çatışmadan hoşlanmayan terazi burçları bazı zamanlarda ise dengesiz özellikler gösterebilir. Çoğu zaman yalnız kalmayı tercih etmeyen ve kalabalık çevrede kendilerini huzurlu eden burç sahipleri iletişim yetenekleri ile de tanınır.

Terazi burcu erkeği özellikleri nelerdir, nelerden hoşlanır?

Dengeyi hayatlarının merkezine olan terazi burcu erkekleri adalet, eşitlik ve ortaklık konularına dikkat eder. Omurgası üzerinde düz durmaya çalışan bu kişiler her zaman objektif olmayı da tercih etmektedir. Çatışmalardan hoşlanmayan bu insanlar sessizliği ve sakinliği tercih eder. farklı insanların fikirlerini dinlemeyi seven ve entelektüel bir karaktere sahip olan bu burç erkekleri doğuştan gelen bir adalet duygusuna sahiptir.

Hayatlarında uyuma dengeye ve adalete büyük önem veren terazi burcu erkekleri sıcakkanlı merhamet ve sevecen özellikler gösterir. Güzelliği, lüksü ve konforu seven bu kişiler hayata karşı olumlu bakmaktadır.

Birkan Sokullu, Alican Yücesoy, Ceyhun Yılmaz, Tarkan, Bora Akkaş, Mesut Özil, Fettah Can, Engin Öztürk, Emre Karayel, Feridun Düzağaç, Cem Özer, Turgut Özal, Tarık Akan, Mehmet Aslantuğ, Rahmi Koç ve Levent Kırca terazi burcu erkek ünlülerine örnektir.