Konya'da Tıp Okuyan Filistinli Muhammed 9 Gündür Kayıp!

Konya'da tıp okuyan Filistinli Muhammed Salhab isimli gençten 9 gündür haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı. Kayıp gencin arkadaşları ise durumu bildirdi ve gencin kaçırıldığı şüphesi üzerinde durdu. Polisin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenirken konu hakkında detaylar da merak edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görmekte olan ve son sınıf öğrencisi olduğu bilgisine ulaşılan Filistinli Muhammed Salhab isimli gençten 3 Eylül Cuma günü itibarıyla haber alınamıyor. Gencin arkadaşları yaşanan olay sonrasında karakola kayıp müracaatında bulundu ve polis ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı.

Tıp öğrencisinin 9 gündür izine rastlanmadığı bilgisine ulaşılırken Filistinli tıp öğrencisinin arkadaşları ise kaçırıldığı şüphesi üzerinde durdu. Gencin okul arkadaşlarından Doktor Ozan Yıldırım, 3 Eylül tarihinde arkadaşının camiye gitmek için evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini anlattı.

Yıldırım, o gün arkadaşının telefonunuzun sinyalinin kesildiğini öğrendiklerini belirtirken konu hakkında detaylı bilgileri de paylaştı. Cuma vakti ardından polise bir araçtan inmiş olan 5- 6 maskeli kişinin tıp okuyan arkadaşlarını zorla araca bindirdiği şeklinde ihbar gerçekleştirdiği belirtildi. Dr. Ozan Yıldırım, bu olaydan Cumartesi günü haberleri olduğunu ifade ederken bazı arkadaşlarının da kayıp gencin evine gittiğini söyledi.

Tüm eşyaların evde yerinde olduğu belirtilirken yalnızca o öğrencinin evde olmadığı açıklandı. Yaşanan olay üzerine Pazar akşamında polis ekiplerine kayıp müracaatında bulunduklarını ifade eden Dr. Ozan Yıldırım arkadaşının pırıl pırıl ve herkesin sevdiği bir genç olduğunu söyledi.

Polise görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda arkadaşlarının kaçırıldığını düşündüğünü ifade eden Dr. Ozan Yıldırım, Filistinli gencin herhangi bir sıkıntısı ya da probleminin olmadığı konusunda da vurguda bulundu.

Arkadaşlarını kaçırdığı öne sürülen araç hakkında ise bir ize ya da bir bilgiye rastlanmadığı da söylenildi. Bir an önce arkadaşlarının bulunmasını istediğini ifade eden Doktor Yıldırım, kayıp gencin tıp Fakültesi son sınıfta okuyan ve pırıl pırıl herkesin sevdiği bir genç olduğunu aktardı.