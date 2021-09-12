Balayından Dönen Çiftten Ölüm Haberi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen korkunç kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanmıştı. Kaza ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan ve doktorlar tarafından gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadının yeni evlendiği öğrenildi ve kaza günü de balayından dönüş yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ölümün ayırdığı balayından dönen çift, gündemde yer aldı ve herkesi üzüntüye boğdu. Kaza, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı ve detaylar merak konusu oldu. Otomobilin Ahmet Esad Şerefoğlu idaresinde olduğu öğrenildi ve BMW marka aracın plakasını 46 BM 790 olduğu bilgisine ulaşıldı. Kocaeli'de meydana gelen ve ölümle sonuçlanan kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak refüje girdiği ifade edildi.

Dehşet verici kaza ardından otomobilin paramparça olduğu açıklandı ve Şerefoğlu2nun eşi olan Zeynep Sezal Şerefoğlu otomobil içerisinde sıkışarak yaralı halde kaldı. Çevrede bulunan ekiplerinin yapmış olduğu ihbar üzerine Kuzey Marmara Otoyolu ekipleri kaza bölgesinde önlem almaya çalıştı.

Daha sonra aynı istikamette ve seyir halinde olduğu öğrenilen 34 DCZ 458 plakalı otomobilin ilk olarak otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç’a daha sonra da bariyerlere çarparak durabildiği bilgisine ulaşıldı.

İkinci kaza ise korku dolu anlar yaşattı ve otomobil sürücüsü ile Tekerağaç’ın yaralandığı öğrenildi. 112 Acil Yardım ekiplerine bildiren olay sonrasında olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaşırken ağır yaralanan karayolları görevlisine ilk müdahale de olay yerinde gerçekleşti. Yaralı, daha sonra ambulans ile Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi süreci başladı. Bunun yanı sıra, itfaiye ekiplerinin otomobil içerisinde sıkışarak kalan Zeynep Sezal Şerefoğlu’nu kurtarabilmek için çalışma başlattığı bilgisine ulaşıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeynep Sezal şerefoğlu isimli genç kadın ve karayolları görevlisi Bekir Tekerağaç’ın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.