Konya'da Öfkeli Komşu Baba ile Oğlunu Öldürdü

Konya'da meydana geldiği öğrenilen korkunç olayda tabanca ile dehşet saçan Hüseyin K. isimli şahıs komşularından Fehmi Türk ile Fehmi Türk'ün oğlu Memduh Türk’ü yaraladı ve baba ile oğulun hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer taraftan dehşet anlarında Hamit Çelik ile 8 yaşındaki yeğeninin de yaralandığı öğrenilirken konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Saldırganın alkollü olduğu öne sürüldü ve daha sonra mahalleli tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Gözaltına alınan saldırganın 22 sene önce de çifte cinayetten cezaevine girdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra 14 Şubat tarihinde de çıkan çatışmada hayatını kaybeden Fehmi Türk'ün ölen annesi adına kurulan taziye çadırında saldırganın Fehmi Türk’ü tehdit ettiği şeklinde yorumlar gerçekleşti.

Çumra ilçesinde 61 yaşındaki Fehmi Türk ile 28 yaşındaki Memduh Türk isimli baba oğulun öldüğü bilgisine ulaşıldı ve 49 yaşındaki Hamit Çelik ile 8 yaşındaki yeğeninin de yaralandığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Üzücü olay ile ilgili elde edilen bilgilere göre korkunç olay dün akşam saatlerinde Konya'nın Çumra ilçesi Türkmen Karahüyük Mahallesi'nde yaşandı. Olayda alkollü olduğu öne sürülen 54 yaşındaki Hüseyin K., 61 yaşındaki Fehmi Türk ile 28 yaşındaki oğlu Memduh Türk’e silahlı saldırıda bulunarak şahısların hayatını kaybetmesine neden oldu. Diğer taraftan 49 yaşında olduğu öğrenilen Hamit Çelik ile 8 yaşındaki yeğeninin de çıkan saldırıda yaralandığı öğrenildi.

Mahalleli çatışma sırasında saldırganın silah seslerini duydu ve daha sonra şahsın etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çağrı sonucunda olay yerine çok sayıda ambulansın geldiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ancak Fehmi Türk ile Memduh Türk isimli baba oğulun hayatını kaybettiği ifade edildi. Diğer taraftan yaralı çocuk ile amcası da tedavi için Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.