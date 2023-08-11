Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamalarla konut alacakları sevindirdi. Yılmaz, konut arzını artırmak zorunda olduklarını belirtti. Bu nedenle ilk defa konut alacaklara kredi desteği vereceklerini söyledi. Yılmaz, orta vadeli programdan da bahsetti. Orta vadeli programın Eylül ayında paylaşılacağını söyleyen Yılmaz, öngörülebilirliği artan bir döneme geçileceğini ifade etti.

Yılmaz, ilk konut alımını desteklemek için TCMB ve BDDK tarafından ortak bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Cevdet Yılmaz’ın bu açıklamaları, özellikle konut almayı planlayanlar tarafından sevinçle karşılandı. Kredi desteğinin ne zaman verileceği ve hangi şartlarda verileceği merak ediliyor.

"MERKEZ BANKASINDAN DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ"

Yılmaz, Merkez Bankası tarafından atılan adımların önemli olduğunu ve daha fazlasını beklediklerini belirtti. CDS priminin düşmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Bu düşüş sayesinde uluslararası kaynaklara erişimde kolaylık yaşanacağını dile getirdi.

Yılmaz, Körfez ülkesinde yapılan çalışmalardan ve AB ile gündemin daha pozitif bir şekilde ilerlediğinden de bahsetti.

"ÜRETİM VE İHRACAT DEVAM ETMELİ"

Yılmaz, üretim ve ihracatın sürmesinin resesyonun önlenmesi açısından olumlu olduğunu belirtti. İstikrarlı büyüme maksadıyla yapılan çalışmaların sürdürülmesi de Yılmaz’ın dile getirdikleri arasında yer aldı. Yılmaz, üretim ve ihracatın aynı anda artması gerektiğine de vurgu yaptı.

Yılmaz, konut arzının artırılmasının önemine de değindi. Merkez Bankası ve BDDK tarafından bu konuda çalışma yapıldığını ifade ederek vatandaşları sevindirdi. Yılmaz, yatırımlar devam ederken tasarrufların da artırılması gerektiği konusunda görüş beyan etti.

Yılmaz, finans sektöründe 20 yıl içerisinde ciddi bir gelişme olduğunu da söyledi. Yapılan düzenlemelerin gelişmiş ülkelerle uyumlu olduğunu da vurguladı. Yılmaz, bankacılık ve finans sektörünün bu süreçte elinden geleni yapacağına inandığını belirtti.

Yılmaz, açıklamalarını finans dünyası temsilcileri ile buluştuğu toplantıda yaptı. Yılmaz’ın açıklamaları son derece olumlu karşılandı. Hem vatandaşlar hem de finans dünyasının temsilcileri, açıklamalardan yola çıkarak atılan adımların kararlılığından bir kez daha emin oldu.