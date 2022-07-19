Konut Satışları Yüzde 63,5 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre ,7 artışla 150.509 adet, geçen yılın aynı dönemine göre Haziran 2018'de ise 150.509 adet satıldı. Ocak-Haziran döneminde ev satışları geçen yılın aynı dönemine göre %33 artarak toplam 726.398 adede ulaştı.

"Geçen yıl 170.317 bine ulaştı. Sur Yapı, bu yıl Haziran ayında sektörün canlılığını koruduğunu ve %31 büyüdüğünü belirterek, konut destek paketlerinin etkisinin devam ettiğini ve yüksek enflasyon döneminde emtiaya para kilitleme eğiliminin konut satışlarını güçlü tutuyor.

KONUTDER ve Sur Yapı CEO'su Z. Altan Elmas, konut satışlarının kredili konut satışlarını etkilemeye devam ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Geçen yıl 170.317 bine ulaştı. Sur Yapı, bu yıl Haziran ayında sektörün canlılığını koruduğunu ve %31 büyüdüğünü belirterek, konut destek paketlerinin etkisinin devam ettiğini ve yüksek enflasyon döneminde emtiaya para kilitleme eğiliminin konut satışlarını güçlü tutuyor" dedi.

Altan Elmas, "Temmuz ve Ağustos aylarında bu etkiyi sürdürerek satışların artmasını bekliyoruz" dedi. Geçen yılın aynı ayına göre %0,6 artarak 0.610'a yükseldi.

Mayıs ayı için bu sayı hala 29.000335 idi.

Bu arada, Ocak ve Haziran ayları arasında ipotek satışları yıllık %63,5 artarak 170.000'e ulaştı. Ayrıntılar için, ipotekli satışlar toplamın 27.0'sini oluşturuyor. Bu, önceki dönemdeki en yüksek okuma ve ipotek kullanımındaki artışı teyit ediyor.

Bu rakamlar, vatandaşların evlere erişimi kolaylaştıran uygulamaları fırsat olarak gördüğünü ve vakit kaybetmeden bunlara değer verdiğini gösteriyor.

Elmas, "Sonuç olarak çalışanlarımız, konut ihtiyaçlarını karşılarken yüksek enflasyon döneminde birikimlerini korumak için güvenli yatırımlar yapmaktadır. KONUTDER olarak konut destek paketlerine benzer uygulamalarla vatandaşlarımızın evlerine kolay erişim sağlamasını temenni ediyoruz."

Bu ,6 artarak 732'ye yükseldi. Doğrudan satışlar, toplam satışların %29,7'sini oluşturarak bir önceki mali yılın en yüksek seviyesini oluşturdu. Doğrudan satışlar, toplam satışların %29,7'sini oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde ikinci el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak

12.170 adet oldu.

YABANCIYA SATIŞIN PAYI 5,7'YE YÜKSELDİ

Elmas, "Yabancılara yapılan konut satışları Haziran 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Bu satışlarda Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmiş olmasının etkisi büyük oldu. Yine Rusya – Ukrayna savaşı sonrası Rus vatandaşlarının konut talebindeki artışı haziran ayında yabancı satışını 8.630 rakamına çıkararak ülkeye nette yaklaşık 1.5 milyar dolarlık döviz girdisi sağladı" dedi.