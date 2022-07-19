Çanakkale Konutları Talep Listesinde Başı Çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerini açıkladı. Konut satışları listesinde Türkiye genelinde bir sıralama yapıldı.

Listede en çok konut satışının olduğu şehirler yer aldı. Haziran ayının kapsayan bu listede bir çok il bulunmakta.

Çanakkale'de Haziran ayında bin 193 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde çok konut satılan il Çanakkale oldu. Haziran ayı kapsamında açıklanan verilere göre Çanakkale'de Haziran ayından toplam bin 193 konut satıldığı belirtildi.

Uzmanlar, özellikle yeni köprünün yapılmasından sonra Çanakkale'de konutların daha çok talep gördüğünü belirtiyor. Yeni köprünün yapılmasıyla İstanbul-Çanakkale arası mesafenin azalmasıyla, İstanbul sakinleri Çanakkale'ye göç etmenin peşinde.

Türkiye genelinde Haziran ayında konut satışları bir önceki yılın ayına göre % 11,7 artarak 150 bin 509 oldu.

Türkiye genelinde konut satışlarındaki liste ise şu şekilde:

İstanbul konut satışları: 27 bin 998 ve % 18,6 ile en yüksek payda.

Ankara konut satışları: 13 bin 303 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, İstanbul'u izledi.

İzmir konut satışları: 8 bin 243 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir oldu.

Haziran ayında ise başı çeken il Çanakkale oldu.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

Çanakkale'de Haziran ayında bin 193 konut satıldı.