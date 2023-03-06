Konut Kredisinde Beklenmeyen Gelişme! Ayda 4 bin TL Taksitle Yeni Bir Ev Sahibi Olun!

Uzun süredir yeni ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi başvuruları açık hale getirildi. Yalnızca ayda 4000 TL ödeyerek Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu esnek ödemeli konut kredisi başvurusu tamamlanabilir. Vade seçenekleri aylık uzun süreli taksitlerle ödenebiliyor oluşu en büyük avantajı oluyor. Kişi cazip ödeme planını oluşturabiliyor. Peşinatı yeterli olduğunda yüksek ödeme gücüne sahip müşteri her zaman için daha uygun ve cazip tekliflerle karşılanıyor.

Konut Kredisi Başvuru Şartları

Uzun yıllardır yeni ev sahibi olmak isteyenler, kendi evinde yaşamak ve kiracılıktan kurtulmak isteyenler için eşi bulunmaz bir fırsat banka tarafından duyuruldu. Bankaların belirli dönemlerinde hatırı sayılır müşterilerine yönelik daha kolay şekilde sunabildiği kredilere bir yenisi daha eklendi.

Ziraat Bankası konut kredisi kapsamında yeni ev almak isteyenler için kredi alabilmenin yollarını kolaylaştırıyor. Uygun faiz oranları, geri ödeme sürecini daha esnek hale getiriyor. Özellikle taksitli ödeme sürecinde 120 ay vade seçeneğine kadar talep edilen geri ödeme süresi uzatılabiliyor.

Ziraat Bankası Kredi Tablosu

Hayalleri gerçeğe dönüştüren kredi kampanyası kapsamında sunulan kredi tutarı için en önemli avantaj düşük faizli oluşudur. Geri ödeme konusunda daha büyük olabilecek problemleri sorunsuz hale getiriyor.

Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisi maliyet tablosu: