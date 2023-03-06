Kefilsiz, Şartsız 10 bin TL Banka Kredisi Tek Seferlik Hesaba Yatacak! Ayda 424 TL Ödeyerek…

Bankaların müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belirli dönemlerde kampanya olarak duyurulduğu sürece girildi. İhtiyaç kredisi kapsamında kefil ya da ek bir gelir belgesi şartı aranmadan farklı kredi seçenekleri sunuluyor. Belgesiz ve şartsız kredi veren bankalar arasında Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Enpara ve Fibabanka yer alıyor.

Akbank Anında Onaylı Kefilsiz Kredi

Günümüz favori bankaları arasında yer alan Akbank aylık sadece 424 TL taksit ödeyerek 10.000 TL kefilsiz, hızlı ve online ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Buna benzeyen bir kampanyayı da TEB gerçekleştiriyor. Kefilsiz ihtiyaç kredisi başvurusu anında onaylanıyor. Elbette ki burada faiz oranları bir miktar yüksek oluyor. Fakat online başvuruya özel kısa sürede otomatik olarak talep edilen rakam 7/24 hesaba yatırılıyor.

Uygun Kredi Ödeme Tablosu

Belgesiz kredi fırsatı sunan bir diğer banka ING Bank oldu. Resmi belge istemeden ihtiyaç kredisi, türüne yönelik ödemeyi kısa sürede hesaba yatırıyor.

Akbank hızlı kredi maliyet tablosu

Kredi tutarı 10.000 TL

Kredi faiz oranı %2,24

Kredi aylık taksit ödemesi 444 TL

TEB düşük faizli ihtiyaç kredisi maliyet tablosu

Kredi tutarı 10.000 TL TL Konut Kredisinde Beklenmeyen Gelişme! Ayda 4 bin TL Taksitle Yeni Bir Ev Sahibi Olun!

Kredi faiz oranı %1,64

Kredi aylık taksit tutarı 395 TL

QNB Finansbank 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi