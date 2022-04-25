Konut Kredisi Faizleri Düştü Mü, 25 Nisan Güncel Banka Kredi Faiz Oranları Ne Kadar Oldu? Konut kredisi faizlerinde düşüş mü yaşandı? 25 Nisan 2022 güncel banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi faiz oranları nasıl bir rota çizecek? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlasını merak ediyorsanız haberimizin devamını takip etmenizi öneriyoruz.

Konut Kredisi Faizleri Düştü Mü?

Konut kredisi faiz oranlarında henüz bir değişikliğin meydana geldiğini söylememiz imkansız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası uzun zamandır politika faizini 14 ile sabit kırmakta kararlı. Merkez Bankası'nın olası bir faiz indiriminden sonra konut kredisi faiz oranlarının da aynı şekilde düşmesi bekleniyor.

25 Nisan 2022 Bankaların Güncel Kredi Faiz Oranları

Konut kredilerinde halen en uygun faiz oranı kamu bankalarında olurken Ziraatbank, Halkbank ve Vakıfbank konut alımında yüzde 1.20 oranında bir faiz oranı uyguluyor. Özel bankalarda ise konut kredisi faiz oranlarında değişkenlik ortaya çıkıyor.

Konut Kredisi Güncel Faiz Oranları Bankalarda Ne Kadar?

· Alternatif Bank konut kredisi yüzde 1.92 ile yüzde 1.99 arasında değişiklik gösterirken,

· Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.95,

· İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüze 1.95,

· ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.89 ile yüzde 2.35 arasında değişiklik gösteriyor,

· Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.80 ile yüzde 1.92 arasında yer alan faiz oranı ile işlem gerçekleştiriyor