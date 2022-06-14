Kolpacino'nun Dizisi Çekiliyor!

Şimdi ise bu filmi sevenler ve Şafak Sezer hayranları için çok sevinçli bir haber yayınlandı. Verilen habere göre Şafak Sezer'in Kolpaçino'su şimdi de dizi olarak ekranlara geliyor.

Kolpaçino Konusu Nasıldı?

Kolpaçino filminin ana karakterlerinden birisi kendi halinde yaşayan ama mafyaya özenen Tayfun adlı bir gençti. Her şey Tayfun'un mafyaya özenip bir mafya babası olan Ateş'in paralarını çalmasıyla başlıyordu. Yaptığı bu büyük hata Tayfun için geri dönülmez. Bir sürecin başlamasına neden oluyor. Çünkü hemen yakalanıyor ve çok kısa sürede elli bin dolar getirmesi emrediliyor. Ancak o kadar kısa sürede bu kadar büyük parayı bulup getirmesi imkânsızdır. Ne yapacağını şaşıran Tayfun soluğu mahalleden tanıdığı Sabri Abisinin yanında alır. Durumu ona anlatır ve yardım ister. Bu alem de deneyimli ve görmüş geçirmiş olan Sabri ise illegal bir kumarhane açma fikrini veriyor.

Kumarhane Mekânı

Sabri'nin verdiği fikir çok kötü olmasa da ortada önemli bir sorun vardır. O da kumarhanenin mekânının neresi olacağıdır. Çünkü Sabri'nin bildiği ve düşünebileceği bütün mekânlar hem diğer mafya babaları hem de polis tarafından bilinir. Yepyeni bir mekân bulmaları gerekir. İşte bu noktada devreye filmde Şafak Sezer'in hayat verdiği Özgür girer. Özgür ve Sabri çok önceden tanışmaktadır. Sabri aslında bir uyuşturucu satıcısıdır. Özgür'le yolları da mal satarken çakışır. Önceleri maddi durumu kötü olan Özgür artık zengin ve sonradan görme bir insandır. Devreye girmesiyle birlikte işler iyice sarpa sarar.

Kolpaçino Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Şafak Sezer'in yine başrolü oynayacağı Kolpaçino dizisinin kanalı da belli oldu. Özellikle Gibi dizisiyle başarılı bir çıkış yapan Acun Ilıcalı' nın kanalı Exxen Kolpaçino dizisiyle anlaştı. Dijital kanallar gittikçe yaygınlaşınca Ilıcalı da kendi kanalını açmıştı. Nasıl bir program izleyeceği çok merak edilen bu kanal da komedi dizileri de dikkat çekmeyi başardı. Şimdi de Kolpaçino dizisiyle adından söz ettiren Exxen yeni sezonda da başarılı bir grafik çizecek gibi görünüyor. Dikkat çeken yapımlarıyla izlenen Exxen Kolpaçino'ua da ev sahipliği yapacak.

Şafak Sezer Kimdir?

Şafak Sezer ismini ilk olarak İner misin Çıkar mısın adlı bir yarışma programında duyurmuştu. Genç yaşından itibaren Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosunun oyunlarında sahne alan oyuncunun asıl ününe kavuşması İner misin Çıkar mısın adlı programla oldu. Bu programda birinci gelen Sezer ismini geniş bir kitleye duyurmayı başardı. Bu başarının ardından Sezer'e o zamanlar yayınlanan Sıdıka dizisinde bir rol teklifi geldi. Daha sonra hız kesmeden devam ettiği televizyon hayatına çok sayıda film ve diziyi sığdırdı. Kısa bir süre Okan Bayülgen'in programında da yer aldı.