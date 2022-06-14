Dolar Yatırımcılarına Bir Uyarıda Ekonomist Evren Devrim Zelyurt’dan Geldi: Dolar 24 TL Olabilir

İlk olarak 20 Aralık tarihinde açıklanan kur korumalı mevduat hesabı sonrasında ilk kez dolar 17 liraları gördü. Alınan bu karar dolar kurunun yükselişini beraberinde getirirken, orta vadede yatırımcılar için de bazı risklerin söz konusu olmasına neden olmuştur.

Son dönemin gündemden düşmeyen konu başlıkları arasında yer alan dolar kuru, kur politikaları esasında yürürlüğe giren kur korumalı mevduat hesabı ile daha da yükselişe geçmiş durumda. Birçok ekonomist bu müdahalenin yersiz olduğunu öngörürken, bu sistemin yine zenginleri zengin ettiği savunuluyor.

Dolar 24 TL Olur mu?

Ekonomist Evren Devrim Zelyurt, dolar yatırımcılarını yakından ilgilendiren açıklamaları ile doların bir yıl içerisinde 8 TL daha fark yaratarak 24 lira seviyelerine ulaşabileceğini belirtiyor. Bu konuya ilişkin etkili politikaların izinin sürülmesinin gerektiğini belirtiyor.

ABD ve Türkiye arasındaki enflasyon farkını ele alan Zelyurt, dolar gibi evrensel bir para biriminin gelecekte nereye doğru gideceğini iki ülke arasındaki enflasyon farkından belirlenebileceğini açıklıyor. Şimdilerde iki ülke arasında enflasyon farkının 50 puan ve üzerinde olduğu düşünüldüğünde dolardaki yükselişin uzun vadede süreceği kaçınılmaz olacak diye devam etmiştir.

Doğru Politikalar İle Dolar Kuruna Müdahale Edilmeli

Dolar kuruna ilişkin birçok analiz yatırımcıların kararlarında etkili rol oynarken birçok ekonomi uzmanı uzun vadede yatırımcıları koruma altına almak amacıyla doğru politikaların izlenmesi gerektiğini savunuyor.

Dolar kurundaki yükseliş birçok alandaki zamları kaçınılmaz kılarken, özellikle çeşitli sektörlerde iş yapan kişilerin büyük zararlara uğramaları söz konusu oluyor. Bu nedenle kur korumaları mevduat hesabı dışında yeni düzenlemelerin getirilmesi pek çok yatırımcı ve uzmanın beklentileri arasında yer alıyor.

Dolar 15 Liranın Altına Düşer Mi?

Dolar kuru hakkındaki yükseliş haberlerine ek olarak birde set bir düşüş beklentisi birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Doların 24 lira ve üzerine çıkacağı yönündeki açıklamalara istinaden binlerce yatırımcı dolar yatırımlarına bu şekilde yön veriyor.

Sadece öngörüden ibaret olan açıklamalar, Dolar kurunu hangi fiyatlarda seyredeceği konusunda kesin bir bilgi vermiyor. Yatırımcıların bu noktada temkinli olmaları ve ani fiyat yükselişleri ve düşüşlerine hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Doların 24 TL Olma Tarihi Bile Verildi

Dolar kurunun 15,50 bandını aşması ile birlikte yeni rekor fiyat öngörüleri de gelmeye devam ederken, birçok ekonomi uzmanı isim doların 24 TL olacağı tarihi bil açıkladı. Enflasyon verilerinin ışığında izlenen bu yolda, önümüzdeki Mart ayında doların 24 TL olabileceği konuşuluyor.

Yapılan açıklamalar neticesinde gözler Merkez Bankası’nın alacağı kararlara çevrilirken, büyük ölçüde kurun yükselişini engellemeye yönelik hamleler bekleniyor.

Şuanda Dolar Almak Doğru Bir Karar mı?

Ünlü ekonomi uzmanlarını takip ederek dolar alım satım kararlarını belirleyen yatırımcılar, şu anda dolar alıp almamanın düşüncesi içerisine girmiş durumda. Dolar kurunun 24 TL olacağı ihtimali birçok kişinin yastık altı birikimlerini dolara dönüştürme çabalarını kuvvetlendirse de, ters köşe olmaktan korkan kişiler dolar yatırımlarından uzak durmayı tercih ediyor.

Uzun vadede Dolar, yatırımcılarına her zaman kazandıracak potansiyele sahip bir yatırım aracı olsa da, kısa vadede alım satım yapacak olanlar için düşündürücü grafiklerde seyrediyor.

Faiz artırımları karşısında hükümetin ısrarla faizlerin düşürülmesi yönündeki müdahaleleri Türk Lirası’nın değer kaybederek dolar kurunun yükselmesine neden oluyor.