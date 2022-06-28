Kolombiya'da Hapishane İsyanında Onlarca Mahkum Öldü

Yetkililere göre, Kolombiya'nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede çıkan isyanda en az 49 mahkum öldü ve düzinelerce kişi yaralandı.

Ulusal hapishaneler dairesi başkanı General Tito Castellanos, Salı günü bir gecede meydana gelen olayı "trajik ve feci bir olay" olarak nitelendirdi.

Yerel Caracol Radyo istasyonuna 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Ulusal Hapishane ve Hapishane Enstitüsü sözcüsü, AFP haber ajansına rakamın ön olduğunu ve "değişebileceğini" söyleyerek, hapishaneden kaçma girişimi olarak tanımladıkları ölüm oranını doğruladı.

Portekiz ziyaretinde bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, olayın soruşturulacağını söyledi.

“Tulua, Valle del Cauca'daki hapishanedeki olaylardan dolayı üzgünüz. [General Tito Castellanos] ile temas halindeyim ve bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmamıza olanak tanıyan soruşturmaları sürdürmek için talimat verdim, ”dedi Duque bir Twitter gönderisinde.