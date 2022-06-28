Afganistan'da Yoksulluk Artıyor

Geçen hafta Afganistan'ın doğusunda 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde , Naqib evini ve neredeyse tüm ailesini kaybetti. Anne babası ve dört kardeşi, şiddetli bir darbe alan Paktika eyaletindeki uzak Gayan semtine bakan bir tepenin üzerinde gömülü halde yatıyor. 11 yaşındaki çocuğun artık sadece dört yaşında olan Nesab adında bir kız kardeşi var.

Küçük kız, erkek kardeşi 22 Haziran felaketini hatırladığında sessizce dinliyor.

“Nesab ile birlikte enkazın altına gömüldüm. Çığlık atıyorduk. Amcam geldi ve yıkılan evden çıkmamıza yardım etti. Karanlıktı ama ailemden başka kimsenin çığlık atmadığını gördüm. Hepsi ölmüştü.”

Sabah Naqib, akrabalarının ölülerin cesetlerini gömmeden önce yıkadıklarını izledi. Bulanık bir şekilde oldu ve gözleri hafızasında yaşlarla doluyor. Kız kardeşinin kafası karışmış, diye itiraf etti, bir an anne ve babasının ne zaman uyanacağını sordu, bir sonraki an onları öldü ilan etti.

Çocukların geniş ailesinde toplam 35 kişi hayatını kaybetti; Bazıları ağır olmak üzere 45 kişi yaralandı.

Naqib'in hikayesi çok yaygın. Afganistan'da son 20 yılın en büyük depremi olarak kaydedilen depremde 1000'den fazla kişi öldü ve 2.000 kişi yaralandı. Ülkenin Halk Sağlığı Bakanlığı'na göre, 35 köyün tamamı yıkıldı veya hasar gördü. Sadece Gayan'da en az 250 kişi öldü.

Felaketten etkilenen aileler şimdi, ülkenin geri kalanından uzun süredir kesilen, elektriğin olmadığı ve yalnızca zayıf telefon sinyalinin mevcut olduğu zaten yoksul olan bölgede bir gelecek görmek için mücadele ettiklerini söylüyorlar.

Depremden bu yana ülkenin her yerinden yardım kuruluşları, Taliban yetkilileri ve Afganlar yardıma akın etti. Düzinelerce helikopter uçuşu yardım getirdi ve yaralıları tahliye etti , yiyecek, battaniye ve çadırlarla dolu kamyonlar başkent Kabil'den yaklaşık dokuz saatlik bir sürüş mesafesindeki zorlu arazide gezindi.

Naqib'in amcası ve şimdi en yakın akrabası Rahmatullah Rahmani, “Bu bölge savaş sırasında çok fazla çatışma gördü, bu yüzden buraya sadece birkaç kişi geldi” dedi. 2001'deki ABD işgali ile ABD ve diğer Batılı güçler tarafından desteklenen hükümet güçlerinin Taliban'la savaştığı 2021'deki geri çekilmesi arasındaki savaştan bahsediyordu.