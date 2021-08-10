Kolombiya Varyantı Korkuttu! Yoğun Bakım Doluluk Oranı Arttı

Pandemi servislerinde yoğunluk yaşandığını belirten Akdeniz Üniversitesi'nde Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs yoğun bakım ünitesinin yanı sıra pandemi servislerinde de ciddi bir yoğunluk ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Yalçın, aşı hakkında da açıklamalar gerçekleştirdi.

Hastanede bulunan hastaların yüzde 80'den fazlasının koronavirüs aşısı olmadığını ifade eden Profesör Dr. Ata Nevzat Yalçın, delta varyantı hakkında da konuştu. Pozitif vakaların önemli bir kısmının delta varyantı olduğunu ifade eden Yalçın, bundan sonra beklenen varyantın isminin ise Kolombiya olduğu bilgisini paylaştı.

Kurban Bayramı tatili ardından koronavirüs yoğun bakım ünitelerinde ve pandemi servisinde yoğunluk yaşandığı bilgisini vatandaş ile paylaşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Yalçın, ifadeleri ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Yaşanan vaka artışı sebebi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yatak kapasitesinin arttığına vurguda bulunan Yalçın, yoğun bakım ünitesinde de yatakların dolduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, aşılanma hızının arttırılması gerektiği konusuna da vurguda bulunan Profesör Dr. Yalçın, yatan hastaların yüzde 80'den fazlasının aşılanmamış olduğu bilgisini vatandaş ile paylaştı. Son haftalarda dikkat çeken bir diğer önemli noktanın da hamilelerin olması olduğunu ifade eden Yalçın, açıklamaları ile dikkat çekti.

Profesör Dr. Yalçın, son 15-20 gün içerisinde aşılanma oranının azalış gösterdiğini ifade ederken bu oranın artması gerektiğini de söyledi. Bu durumun gerçekleşmemesi takdirde ise farklı varyantlar ile birlikte problemin daha da artacağını düşündüğünü açıkladı.

Bir sonraki varyantın Kolombiya varyantı olduğunu düşündüğünü ifade eden Yalçın, güncel verilere göre çok az kişilerde görüldüğünü ancak biraz daha sıkıntılı olduğunu söyledi. Koronavirüs aşısı olmuş kişilerin farklı hastalıklara sahip olsa da hastalığı hafif geçirebileceği belirtildi.