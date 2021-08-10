15 Kişinin Öldüğü Balıkesir Otobüs Kazası Hakkında Korkunç İddia!

Balıkesir'de meydana gelen korkunç trafik kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılmıştı. Kaza hakkında 2 iddia ortaya atıldı ve detaylar merak konusu oldu. Otobüs şoförü Kerem Başol, yaşanan kaza sonrasında hayatını kaybederek Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Başol‘un üvey ağabeyleri Erkan ve Serkan Çengelcik ise açıklamaları ile gündemde yer aldı. Kardeşleri Kerem Başol’un seferden gelmesi ardından dinlenmeden ve yasal olmamasına rağmen başkası yerine zorla sefere çıkarıldığı iddia edildi.

Hayatını kaybeden şoför Kerem Başol’un kardeşleri yola çıkması ardından otobüsün arızalı olduğuna dair atılan mesajları da gösterdi ve gündemde yer aldı.

Dün sabah saatlerinde Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada Efe Tur firmasına ait olan yolcu otobüsü tarlaya devrilmiş ve 15 kişi hayatını kaybetmişti. Sürücünün kontrolünden çıkıp kaza yapan otobüste 35 yaşındaki Kerem Başol ve Cengiz Umut'un da aralarında bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Gece saatlerinde şoförlerden Kerem Başol’un cenazesinin memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine getirildiği bilgisine ulaşıldı ve Kerem Başol’un kardeşleri önemli açıklamalarda bulundu. Cenaze namazının kılınması sonrasında Kerem Başol’un ağabeyleri Erkan Çengelcik ile Serkan Çengelcik taziyeleri kabul etti ve önemli iddiaları ortaya attı. Otobüs şoförü bir çocuk babası Kerem Başol, cenaze namazı ardından aile mezarlığında toprağa verilmesi de üzüntü ile karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkan ve Serkan Çengelcik kardeşler otobüs şoförünün rahatsızlanması ardından kardeşlerinin sefere çağrıldığını anlattı. Uyuma iddialarını ise asla kabul etmeyen kardeşler aracın arızalı olduğuna dair arkadaşlarına attığı mesajları da gösterdi. Kardeşlerinin uyuduğu bilgisinin asılsız olduğunu ifade eden Erkan ve Serkan Çengelcik, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Şikayetçi olacakları bilgisini de paylaşan kardeşler, jandarmaya tüm ifadeleri verdiklerini söyledi.