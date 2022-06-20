Kolombiya Seçimleri: Latin Amerika Solcu Liderleri Petro Zaferini Övdü

Gustavo Petro'nun Kolombiya cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi Latin Amerika'da sola doğru bir dönüşü sürdürdü ve bölge ve dünya çapındaki sol kanat liderler tarafından hızla övüldü.

Eski isyancı Pazar günü oyların yüzde 50,4'ünü alarak ikinci tur seçimlerinde popülist iş adamı Rodolfo Hernandez'i kıl payı mağlup etti. Petro, kampanya vaatleri arasında, birbirini izleyen hükümetlerin öncelikli olarak ülkenin yaklaşık altı yıldır devam eden silahlı çatışmasıyla bağlantılı güvensizlik ve şiddete odaklandığı geleneksel olarak muhafazakar Kolombiya'daki derin sosyal ve ekonomik eşitsizliği ele alma sözü verdi.

Sol eğilimli bir platformda yarıştıktan sonra 2019'da göreve başlayan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez Pazar günü, Petro'nun zaferinin "demokrasiyi doğruladığını ve kardeş halklar arasında maksimum dayanışma talep ettiğimiz bu zamanda entegre bir Latin Amerika'ya giden yolu sağladığını" tweetledi.

Kardeşlik duygusu bölgedeki diğer bazı liderler tarafından da yankılandı. Arjantin, Peru, Şili, Meksika, Bolivya ve Honduras son seçimlerinde sola kaymış olsalar da bazı gözlemciler bu değişimin ideolojiden çok popülizmden kaynaklandığını iddia ediyor.

2021'de göreve başlayan ve sağ muhalefetin egemen olduğu bir yasama meclisinin inatçılığına uğrayan Peru'da kırsal kesim öğretmeni ve sendikacı Pedro Castillo, bir müttefikle çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Halklarımız için gelişmiş kolektif, sosyal ve bölgesel bütünleşmeyi amaçlayan ortak bir duyguyla birleştik” dedi.

Bu yılın başlarında muhafazakar Sebastian Pinera'nın yerine seçilen Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Petro'nun galibiyetini “Latin Amerika için bir sevinç” olarak nitelendirdi.

“Hızla değişen dünyanın zorluklarında kıtamızın birliği için birlikte çalışacağız” diye tweet attı.

Bu arada, 2020'de göreve başlayan Sosyalistler Hareketi partisinin bir üyesi olan Bolivya'da Luis Arce, “Latin Amerika entegrasyonu güçleniyor” dedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Petro'nun başarısının ülkede bir iyileşme döneminin habercisi olabileceğini söyledi. 1948'de solcu başkan adayı Jorge Eliecer Gaitan'ın öldürülmesinin ardından patlak veren 10 yıllık Kolombiya iç savaşına atıfta bulundu.

Çatışma, hükümet ile sol kanat isyancı gruplar, özellikle de 2016'da Bogota ile bir barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasındaki altı on yıl süren çatışmanın habercisiydi.

Lopez Obrador, “Bugünün zaferi, bu lanetin sonu ve bu kardeş ve onurlu halkın uyanışı olabilir” dedi.