Etiyopya'nın Oromia Bölgesinde 100'den Fazla Kişi Öldü

Tanıklara göre, Etiyopya'nın Oromia bölgesinde meydana gelen bir saldırıda çoğu Amhara etnik grubundan 100'den fazla kişi öldü.

Ancak diğer iki görgü tanığı 200'den fazla kişinin öldüğünü söyledi. Oromia'daki bölgesel hükümet saldırıyı doğruladı, ancak can kaybı rakamları hakkında ayrıntı vermedi. Addis Ababa'daki merkezi hükümete yorum için ulaşılamadı.

“230 ceset saydım. Gimbi ilçesinde ikamet eden Abdul-Seid Tahir, Cumartesi günü saldırıdan zar zor kurtulduktan sonra Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, korkarım ki bu, hayatımız boyunca gördüğümüz en ölümcül saldırıdır” dedi.

“Onları toplu mezarlara gömüyoruz ve hala ceset topluyoruz. Federal ordu birlikleri geldi, ancak ayrılırlarsa saldırıların devam edeceğinden korkuyoruz” dedi.

Güvenliğinden endişe duyduğu için yalnızca ilk adını Shambel'i veren başka bir tanık, yerel Amhara topluluğunun "yeni bir toplu katliam gerçekleşmeden önce" umutsuzca başka bir yere taşınmak istediğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıl önce yeniden yerleştirme programlarında bölgeye yerleşen etnik Amhara'nın şimdi "tavuk gibi öldürüldüğünü" söyledi.

"Bütün ailem öldürüldü. Yakınlarda yaşayan tanık Abdu Hassen, DPA haber ajansına telefonla verdiği demeçte, kimsenin canı yanmadı” dedi.

“Şimdiye kadar 300 kadar cesedin kurtarıldığını duydum. Ancak cesetlerin toplanması iki köyde başlamadı, bu yüzden çok daha yüksek olabilir.”

Daha önce Başbakan Abiy Ahmed, Oromiya'da "korkunç eylemler" olarak nitelendirdiği olayları ayrıntı vermeden kınamıştı. Twitter'da "Masum sivillere yönelik saldırılar ve geçim kaynaklarının yasadışı ve düzensiz güçler tarafından yok edilmesi kabul edilemez" dedi.

Saldırı, etnik çatışmanın Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesini parçalamakla tehdit etmesiyle geldi. Kuzey Tigray bölgesinde 2020 yılında patlak veren çatışmalar, geçen yıl komşu Afar ve Amhara bölgelerine de sıçramıştı.

Tanıklar ve Oromia bölgesel hükümeti saldırılardan OLA'yı sorumlu tuttu.

Bölgesel hükümet yaptığı açıklamada, isyancıların "[federal] güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlara direnemedikten sonra" saldırdığını söyledi.

OLA sözcüsü Odaa Tarbii, bir tweet'te Abiy hükümetinin bir kez daha OLA'yı kendi işlediği suçlardan sorumlu tuttuğunu iddia ederek iddiaları reddetti.

AP'ye gönderdiği mesajda, "Bahsettiğiniz saldırı, rejimin askeri ve yerel milisleri tarafından son saldırımızın ardından Gimbi'deki kamplarından geri çekilirken gerçekleşti" dedi.

“Tole adlı bir bölgeye kaçtılar, burada yerel nüfusa saldırdılar ve OLA'ya verdikleri destek algısına misilleme olarak mülklerini yok ettiler. Saldırılar gerçekleştiğinde savaşçılarımız o bölgeye bile ulaşmamıştı” dedi.

Etiyopya, birçok bölgede, çoğu tarihsel şikayetler ve siyasi gerilimler nedeniyle yaygın etnik gerilimler yaşıyor.

Etiyopya'nın 110 milyondan fazla nüfusu arasında ikinci en büyük etnik grup olan Amhara halkı, Oromia gibi bölgelerde sık sık hedef alınıyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Al Jazeera'ya konuşan bağımsız gazeteci Samuel Getachew, Doğu Afrika ülkesinde azınlıklara yönelik saldırıların daha sık hale geldiğini söyledi.