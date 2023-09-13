Bakan Şimşek’in açıklaması ile beraber emekli ne kadar ödeme alacak? sorusu göndermek getirildi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. 1 Ekim tarihinde açılacak meclisin ilk konusu emekliler olacak. Emekli maaş zammı öncesi Bakan Mehmet Şimşek'ten canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. “Cumhurbaşkanımızdan talimatı aldık çalışmalara başladık” diyen Bakan Şimşek canlı yayında milyonlarca emeklinin yüreğine su serpti.

“Enflasyona karşı emekli vatandaşlarımızı asla ezdirmeyeceğiz” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayın sırasında en düşük emekli maaşına yönelik müjdeleyici önemli açıklamalarda bulundu. “Cumhurbaşkanımızdan talimatı aldık” diyen bakan Şimşek taban maaşı uygulaması kapsamında 7.500 TL seviyesinde ve altında maaş alan tüm emeklilere seslendi.

EMEKLİ TABAN MAAŞ ZAMMI 1 EKİM’DE İLK KEZ KONUŞULACAK!

“Emekli maaşların taban ücretinin güncelleme yapabilmesi için düzenleme yapılması gerekiyor” diyen Bakan Şimşek meclisin açılacağı tarihe değindi. 1 Ekim tarihi itibariyle açılacak olan mecliste düzenlenecek yeni yasa ile ilk konuşulacak konu emekliler olacak.

2023 yılında 3.500 TL olan emekli maaşı yeni yılı ile birlikte 5.500 TL'ye ulaştı. Son olarak Temmuz zammı ile beraber yapılan iyileştirme ile 7.500 TL'ye kadar yükseldi. Taban maaş üzerinde uygulanan bu rakam yeni dönemde Cumhurbaşkanı kararı ile meclisin ilk konusu olacak.

2024 OCAK AYI EN DÜŞÜK EMEKLİ TABAN AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

2024 Ocak ayı itibariyle emekli taban maaşı vatandaşlar memnun edecek ve enflasyona ezdirmeyecek şekilde güncellenecek. Taban maaşı üzerinde 3 farklı senaryo konuşuluyor. Asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında yeni yıl ile birlikte emekli taban zammanın 10.000 TL'ye ulaşması mümkün gözüküyor. 6 aylık enflasyon verisi üzerinden OVP verileri dikkate alınarak bu durum değerlendirildiğinde emeklinin yeni yıl taban ücreti 10.332 TL'yi görüyor.