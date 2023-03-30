Kodu al indirimi kap! Migros indirimin kralını yaptı! Fişte tam 500 TL indirimi görünce sevinçten çıldıracaksınız!

Fişte tam 500 TL indirimi görünce sevinçten çıldıracaksınız! Kodu al indirimi kap! Migros indirimin kralını yaptı! Migros, yepyeni bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde Migros Sanal Market üzerinden alışveriş yapacak vatandaşlara 500 TL'ye kadar indirim yapılıyor. Kampanya kapsamında kullanılacak olan kod, 13 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya hakkındaki tüm detayları ve nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin!

Kampanya Detayları

Migros Sanal Market, Akbanklı olan müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya dahilinde, "1007MIGROS3" davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez Akbanklı olanlar, 1.500 TL'lik alışverişlerinde 500 TL değerinde ve yalnızca Migros Sanal Market'te geçerli indirim kodu kazanabilecekler.

Kampanyadan yalnızca Akbank Mobil uygulaması üzerinden "1007MIGROS3" davet kodunu kullanarak başvuran müşteriler yararlanabilirler. Ayrıca, kampanyadan yalnızca bir kez yararlanılabilir. Kampanya kapsamında kazanılan 1.500 TL'lik Migros Sanal Market harcamasına 500 TL tutarındaki Migros Sanal Market indirim kodu, sadece Migros Sanal Market web sitesi ve Migros mobil uygulamasındaki alışverişlerde geçerlidir.

Kampanya kapsamında kazanılan indirim kodunun kullanım süresi, 30 Nisan 2023 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Bu tarihten sonra kodlar geçersiz sayılacak ve kullanılamayacaktır.

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirim?

Migros Sanal Market kampanyasından yararlanmak için öncelikle Akbanklı olmanız gerekiyor. Eğer Akbank müşterisi değilseniz, Akbank Mobil uygulamasını indirerek müşteri olabilirsiniz. Müşteri olmak için "müşteri olmak istiyorum" butonuna tıklayın ve davet kodu alanına "1007MIGROS3" kodunu yazarak ilerleyin.

Müşteri olduktan sonra, Migros Sanal Market'ten yapacağınız alışverişlerde kullanabileceğiniz 500 TL'lik indirim kodu, "1007MIGROS3" davet koduyla birlikte Akbank tarafından SMS yoluyla size gönderilecektir. İndirim kodunuzu kullanmak için, Migros Sanal Market web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden alışveriş yapmanız gerekiyor.