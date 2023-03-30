İcralık borcu olanlara lokum gibi haber geldi! Karar resmen çıktı: Bu şartları taşıyanların borcu silinecek! İşte tarih

Karar resmen çıktı: İcralık borcu olanlara lokum gibi haber geldi! Bu şartları taşıyanların borcu silinecek! İşte tarih... İşsizlik, ekonomik kriz ve pandemi gibi nedenlerle birçok ülkede önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye'de de işsizlik oranı yüksek seviyelerde seyretmektedir. Ancak, son zamanlarda hükümet tarafından işsizlerin durumunu iyileştirmek amacıyla bir torba yasa hazırlanmıştır. Bu yasa, işsizlere icra borçlarının affı ve kamuda geçici işçilerin kadroya alınması gibi önemli avantajlar sağlayacaktır.

İcra Borçlarına Af

İşsizlik nedeniyle birçok kişi borçlarını ödeyemez durumda kalmaktadır. Bu durum, icra borçları gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek borçların artmasına neden olmaktadır. Torba yasa ile işsizlerin icra borçlarına af getirilmesi, borçlarının belli bir kısmının silinmesi ya da taksitlendirilmesi gibi düzenlemeler amaçlanmaktadır. Bu düzenleme, işsizlerin borçlarını ödemeleri için ek süre tanıyacak ve işsizlikle mücadelede önemli bir adım olacaktır. İcra, kredi kartı, vergi borçları ya da borçlu olunan kişiye ödenemeyen borçlar gibi, mahkeme kararıyla takibe düşmüş ve borçlu tarafından ödenmemiş borçları ifade ediyor.

Geçici İşçi Çalıştırma

Torba yasa, daha önce kamuda geçici olarak istihdam edilen ve istihdam edildikten sonra işsiz kalan geçici işçiler için de bir hüküm içermektedir. Bu işçilere kadro verilecek ve kamudaki boş kadrolara 11 ay 29 gün süreyle atanabilecek. Bu düzenleme, kamu sektöründeki geçici işçi açığını giderecek ve istihdamın artırılmasına yardımcı olacaktır. Geçici işçilerin kadroya alınmasının yanı sıra Torba Yasa ile işsizlerin icra borçlarına da af getirilerek işsizlerin durumunun iyileştirilmesine katkı sağlanacak.

En Düşük Emekli Maaşı ve Bayram İkramiyesi Tutarları Artırılacak

Torba yasa, işsizlerin karşılaştığı ekonomik zorlukların hafifletilmesi için birçok düzenlemeyi de içermektedir. En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi tutarları artırılarak işsizler rahatlatılacak.

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