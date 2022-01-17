Fahriye Evcen Güzellik Sırlarını Anlattı

4 senelik bir ara sonrasında TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Alparslan: Büyük Selçuklu isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlara geri dönme kararı alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen, Hürriyet Gazetesi’nden Hakan Gence önemli bir röportaj verdi. Günlük bakım rutinleri, evliliği ve oğlu Karan ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalar gerçekleştiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen dikkatleri üzerine çekti.

5 senedir kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli olan yetenekli oyuncu, evliliğini ve eşini olan duygularını dikkat çeken sözlerle anlattı. Eşi Burak Özçivit'e baktığı zaman sevgi gördüğünü ve bunun saf sevgi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, mutlu yuvanın sırrının insan olmaktan ve sevgiden geçtiğini söyledi.

İnsanların kendi içlerinde dengeli ve huzurlu olduğu zaman mutluluk halinin oğlan bir şey haline geldiğini açıklayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir şeyler kötü giderken de mutlu olabildiğini belirti. Bu duruma sebep olarak ise genel resme baktığı zaman mutlaka kendisini iyi hissettirecek bir şeyleri bulduğunu açıkladı. Tıpkı kendisi gibi eşinin de mutlu bir insan olduğunu düşündüğünü söyledi.

Oğulları Karan’ın da kendilerinden gördüğünü aynaladığı bir dönemde olduğunu belirtirken mutlu bir çocuk olduğunu söyledi. Sevginin de mutlaka var olması gerektiğini açıklayan ünlü oyuncu insanların sevdikleri kadar algılayabilen canlılar olduklarını belirtti. Dolayısı ile eşi Burak Özçivit ile sevgiye dayalı bir ilişkileri olduğunu da ifade etti.

Kendisi gibi oyuncu olan biriyle evli olmanın ilişkilerini artı yönde etkilediğini açıklayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir şey yaptığı zaman yaşamında doğrudan fikir alabileceği birinin olmasının çok güzel olduğunu söyledi. Bir proje üzerinde çalıştıkları zaman da çok fazla fikir alışverişleri yaptıklarını anlattı.

Oyuncu, beslenmesine de dikkat ettiğini belirtirken günlük bakım rutinleri hakkında da önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Özel bir sırrı olmadığını ifade eden Fahriye Evcen, sağlıklı ve güzel yaşamaya dikkat ettiğini de paylaştı.