Koca’dan Vaka Sayısına “Umut Kırıcı Değil” Açıklaması!

Ülke genelinde son 24 saat içerisinde 440 bin 17 koronavirüs testinin yapıldığı açıklanırken 94 bin 783 kişinin test sonucunun ise pozitif çıktığı öğrenildi. Türkiye'de son 24 saat içerisinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise 174 olarak açıklanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu hakkında sözlerinden önemli açıklamalarda bulundu. Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarında görülen artış hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilenleri yanıtladı.

Koronavirüs pozitif vaka sayılarında varyant kaynaklı görülen artışın umut kırıcı gibi anlaşılmaması gerektiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün eski gücünde olmadığını da söyledi. Salgın döneminin endişe verici sürecinin artık geride kaldığını açıklayan Fahrettin Koca, aşıları aksatmadan tedbirlere uyarak hayatınıza devam edeceğimizi belirtirken dünyanın gündeminin de normale döndüğünü aktardı.

İki doz koronavirüs aşısı uygulananların 18 yaş ve üstü nüfusta oranının yüzde 84,37 olduğu açıklanırken bir doz koronavirüs aşısı yaptıranların oranının ise yüzde 92,48 olarak kayıtlara geçtiği bilgisine ulaşıldı.

En az iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların 18 yaş ve üstü nüfusta oranının en yüksek olduğu 10 il ise Çanakkale, Osmaniye, Amasya, Ordu, Kırklareli, Muğla, Eskişehir, Zonguldak, Manisa ve Balıkesir olarak açıklandı. Diğer taraftan en az iki doz koronavirüs aşısı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Batman, Siirt, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Ağrı, Elazığ ve Mardin olarak belirtildi.

Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden günlük koronavirüs vaka sayısı ile ilgili önemli bir paylaşım gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaşanan artışın umut kırıcı anlaşılmaması gerektiğini belirtti ve salgının endişe verici sürecinin geride kaldığını paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlere uyarak ve aşılarımızı olarak hayatımıza devam edeceğimizi söylerken dünyanın gündeminin normale döndüğünü de açıklamayı ihmal etmedi.