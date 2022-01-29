Ece Erken Cinayet Gecesini Anlattı: “Keşke Ben Ölseydim”

Ünlü sunucu Ece Erken, Türkiye'nin gündemini sarsan korkunç cinayette eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybetmişti. İlk defa konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü sunucu Ece Erken, çok sevdiği eşinin öldüğüne hala inanamadığını belirtirken açıklamaları ile de çok konuşuldu. Konuşurken cümleleri boğazında düğümlenen ve ağlamaktan gözleri şişen Erken, kullanmış olduğu ifadeleri ile gündemde yer aldı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun planlı cinayete kurban gittiğini belirten ünlü sunucu Ece Erken, 65 bin lira için ölmediğini iddia etti ve eşinin neden canına kıydıklarını sordu. “Keşke yaralasalardı” şeklinde bir ifade de kullanan Ece Erken cinayeti işleyenlerin kendisini yaşarken öldürdüklerini de söyledi.

Eşinin kendisinin canı ve hayat arkadaşı olduğunu anlatan ünlü sunucu Ece Erken, o geceyi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı ve yaşanan bu olaya inanmadığını, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boş yere gittiğini söyledi. Korkunç cinayet hakkında konuşurken hıçkırıklara boğulan ünlü sunucu, konuyu öğrendiği zaman evden nasıl çıktığını bilmediğini, taksiye bindiğini ve kendisine “Korkma, bir şeyi yok. Ayağından vuruldu.” dediklerini anlattı. En kötü sakat kalacağını ve kendisinin ise eşine bakacağını düşündüğünü anlatan Ece Erken, eşinin çocuklarına aşık olduğunu ve kendisini ise yaşarken öldürdüklerini söyledi.

Birlikte yaşlanmayı planladıklarını anlatan ünlü sunucu “Keşke ben ölseydim” dedi ve hala anlamadığını söyledi. 65 bin lira tartışmaları ile ilgili de konuşan ünlü sunucu Ece Erken, bu konuya inanmadığını belirtirken eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 65 bin lirayı cebinden vereceğini belirtti. Konunun bu şekilde olmayacağını açıklayan ünlü sunucu, davaya bakacak olan hakime seslendiğini ve ayağına sıktıklarını, yürüyemediğini ve suran adamın ayağına sıkıldığı zaman bunun cinayete teşebbüs olduğunu söyledi. Söz konusu şahısların 10 senede çıkarsa hakkını helal etmediğini de açıklayan ünlü sunucu, bu işin planlı olduğunu belirtti ve erken çıkmalarından çok korktuğunu ifade etti.