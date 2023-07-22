Koç ve koç burçları 22 Temmuz 2023 tarihinde yakın çevresi arasında gergin durumların oluştuğunu görebilir. Bu durum burç sahiplerinin canını sıkacak ve onları karamsarlığa sürükleyecektir. Koç burçlarının görevleri kişisel çıkarları ve sorumlulukları diğer insanlar ile rekabet halinde olabilir. Bu durum burç sahiplerini parçalara bölebilir ve kaotik bir atmosfer onlar için gündemde yer alabilir. Yeni günde burç sahiplerinin endişeleri ve korkuları da ortaya çıkacak ve onları rahat bırakmayacaktır. Koçlar bu korkuların zihinlerinde abartı bir derecede var olduğunu da düşünebilir ve bu durum onları üzebilir. Diğer taraftan bir tutku proje ya da eş hakkındaki duygular da onların gündemlerinde yer alacaktır. Diğer taraftan mantıklı olmayan talepler ve beklentiler varsa bir denge bulmak da yardımcı olabilir. Koç burçları ve yükselen koçlar gündemde yer alan problemleri halletmek adına baskı hissediyor olsa da bu durumun geçici bir konu oldu hatırlanmalıdır. Burç sahipleri hayatlarına daha istikrarlı daha doğrudan ve daha yavaş bir şekilde yaklaşım benimseyerek en üst faydayı kazanabilir.

Boğa ve yükselen boğa burçları 22 Temmuz 2023 tarihinde diğer insanlarla olan etkileşimlerinin gergin olduğunu düşünecektir. Yeni günde gergin bir hava hissedecek olan burç sahipleri der insanların davranışları ile ilgili de olumsuz düşünceler içerisine girebilir. Burç sahipleri için yeni günde gömülü olan bir problem ortaya çıkabilir ya da onlar bir kişinin kendileriyle nasıl bir şekilde iletişim kurdukları noktasında kendilerini rahatsız hissedebilir. Eğer bir insan boğa burçlarının görüşlerini ya da davranışlarını anlamıyorsa onlar için her şey bitmesini beklemek daha iyi bir hal alacaktır. Yeni günde burç sahipleri kendileri ve ilişkileri ile ilgili farklı durumlarda öğrenebilir. Boğalar ve yükselen boğalar hissettikleri kıskançlık içlerinde var olan kırgınlık ve endişeler noktasında kendilerine karşı dürüst olmayı da hedeflemelidir.