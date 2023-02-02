Koç Burcu Şubat Ayı Burç Yorumu! Koç Burcu Şubat 2023

Yeni aya ve yeni haftaya giriş yaparken koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar evlerinde ve çevrelerinde yeni düzenlemelere başlayabilir. Burç sahipleri problemler yaşıyorsa bu problemlere mantıklı ve yeni çözümlerle yaklaşmalıdır. Özellikle ticaret ile ilgili konular ve alım satım işlerinde karşılaşacakları durumlarda harcama dengelerini yönetmelerinde fayda bulacak olan burç sahipleri önceliklerini belirlemelidir. Mali durumlardaki tutumlarının aile meclisini etkileri burs sahipleri için önemli olmaktadır. Bunun yanı sıra burç sahipleri fikirlerini aile üyelerini anlatırken üslubun ne kadar önemli olduğunu hatırlamalıdır.

5 Şubat tarihinde aslan burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte koç burçları ve yükselen koçlar özellikle aşk hayatlarında yaşadıkları sorunlar ile ilgili önemli yüzleşmeler yaşayabilir. Burç sahipleri verdikleri değerin karşılığını göremiyorsa ve yaptıkları fedakarlıkları aynı şekilde göremiyorsa bununla ilgili konuşmalar yapmalıdır partnerinize benzer düşünceleri paylaşıyor ve ortak yanlarınız varsa bunları dile getirememek problemleri büyütmenize sebep olabilir. Duygusal patlamalar yaşamadan önce bu durumları göz önünde bulundurarak konuşmanız gerekmektedir. Aynı zamanda bazı arzularınızın gerçekleşmemesi ya da sonuçların istediğiniz gibi olmaması sevdiğiniz şeylerden vazgeçmenize ya da ipleri koparmaza sebep olabilir. Fevri bir şekilde davranmak yerine sakin kalıp olayları anlamanız yapılacak olan en iyi şey olacaktır. Her ne kadar eksiğin kendinizde olduğunu düşünmeseniz de bunu düşünerek bakış açınızı daha kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Plüton ve Merkür'ün oğlak burcunda yapacağı kavuşum ile yapacağınız konuşmalar ve katılacağınız ortamlar ile ilgili hayal kırıklığı yaşarsanız bu duruma son verecek kararlar almanız mümkün olacaktır. Bu durum da size ilişkilere nasıl yaklaşmanız gerektiğini ve nasıl bir tutum sergilemeniz gerektiğini yeniden hatırlatacaktır. İstediğiniz sonucu ve etkiyi veremeyen hiçbir konuyu ya da adını koyamadığınız hiçbir şeyi hayatınızda tutmak istememeniz olası bir durumdur.

Koç burçları ve yükselen Koçlar Merkür'ün kova burcuna geçiş yapması ile beraber özgürlüklerini ilan edebilir ve bu yönde girişimleri bulunuyorsa artık topluma girip sonuç alacakları bir döneme giriş yapabilir. Bu şekilde burç sahipleri çevrelerini değiştirebilir yatırım kaynakları bulabilir arkadaşlarını ve mevcut bağlantılarını da yeni kriterlere göre düzenleyebilir. Tecrübe ettiğiniz pek çok İlişkiden sonra kontrollü olmaya da zorunluluk hissi veren ortamların ardından burç sahipleri kendilerini daha iyi bir şekilde ifade edecektir. Koç burçları ve yükselen koçlar fikirlerinin karşılık bulacağı alanlarda olmak isteyebilir ve seçimlerini bu yönde yapabilir.

Balık burcunda gerçekleşecek olan kavuşum ile ikili ilişkilerde ve özellikle kadınlarla olan ilişkilere önem vermeniz gerekmektedir. İlişkiler konusunda ani kararlar almamanız gerekmektedir ve bu kararlar üzerine iyi bir şekilde düşünmeniz önemli olmaktadır. Yine bu dönemde fiziksel ve ruhsal sağlığınızla ilgilenmek hayatınızdaki olaylara ve insanlara ayırdığınız yeri güncellemek sizin faydanıza olacak olan bir durumdur. Yine ilişkilerde fedakar ve yardımsever yönünüz ağır basabilir ve mantığınızı devrede tutarsanız yanılmalardan ve aldanmalardan en az şekilde etkilenmeniz olası olacaktır.