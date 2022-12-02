Koç Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar balık burcunda Neptün'ün ileri hareketine başlaması ile birlikte içlerinde yaşadıkları belirsizlik durumlarını bitirecektir. Burç sahiplerinin yaşamlarındaki saplantılı sorunlar ve ilişkilere şekil vermeleri ile ilgili konular önlerine daha rahat bir şekilde görmeleri ile sonuçlanabilir. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Aralık ayında iyi niyetli oldukları konularda ödül olabilir ve bu konular ile ilgili büyüklerinden destek ile karşılaşabilir. Artık harekete geçme zamanının geldiğini anlayacak olan burç sahipleri sabretmenin beklemekle aynı şey olmadığını görecek ve buna göre adım atacaktır.

Kariyer hayatları ile ilgili olarak koç burçları Merkür'ün Oğlak burcuna geçiş yapması ile birlikte gündemde olan bazı konuların zihinlerinde yer edinebildiğini düşünebilir. Burç sahipleri kendilerini geliştirdikleri noktalarda ilerleyip bazı aşamalar kaydedebilir ve yeni bir yol arayışında olabilir. Statüleri ile ilgili iş hayatlarında gelişmeler yaşayabilecek olan koç burçları otorite figürleri ile de görüşebilecektir. Ne istediğini bilen ve özgüvenli olan burç sahipleri karakterlerinin olumlu tarafına yönelmeli ve gereksiz bir şekilde insanlar ile aralarına mesafe koymaktan kaçınmalıdır. Oğlak burcuna Venüs'ün geçiş yapması ile birlikte bu dönem daha kontrollü ve daha nazik bir şekilde geçirilebilir. Burç sahiplere bu dönemde gerçekçi adımlar atarak istediklerini başarabilir ve atmış oldukları bu adımların karşılığını alabilir. İş çevrelerinde yapacakları görüşmeler ile de koşmuşları ya da yükselen burcu koç olanlar sosyalleşecekleri planlar ile ilgilenecektir.

8 Aralık tarihinde ikizler burcunda yaşanacak olan Dolunay ile birlikte koçlar kendilerinde ve çalışma hayatlarında eksik olan durumların farkına varabilir ve bu durumları düzeltmek için adımlar atabilir. Asıl hedeflerini daha iyi bir şekilde anlamak için fevri hareketlerden uzak durmalı ve buna göre davranmalıdır. Koçlar hedeflerinin fikirlerini uygulanabilir bir hale getirmek olduğunu görerek eski zamanlara göre daha farkındalık içerisinde ilerleme kaydedebilir. Onlar için Aralık ayında tavsiye edilen durum elektronik cihazlarının yedeklenmesine ve ortaya çıkan söylentilere dikkat etmeleri olacaktır.

Satürn ile Güneş'in kurmuş olduğu olumlu açı ile birlikte koçlar ve yükselen koçlar düşündüklerine göre hareket edebilir ve hayallerini uygulamaya koymak isteyebilir. Bu dönemde alışkanlıklarının dışına çıkmak ve yurt dışı kaynaklı işlere yönelmek koç burçlarına ve yükselen koçlara yol gösterecektir. Zor durumlar hakkında koç burçları sakin kalarak basit çözümler bulabilir ve yaşadıkları değişime göre hayatlarını uyarlayabilir.

Venüs ile ayın zorlayıcı bir görünüm oluşturması kariyer hayatları ile ilgili görüştükleri kişiler ile gerginlik yaşamalarına sebep olabilir. Onlar için önerilen durum iş hayatlarında kadın figürleri ile yapmış oldukları konuşmaları dikkat etmeleri alacaktır.

22 aralık tarihinde güneşin Oğlak burcuna geçiş yapması sorumluluklar konusunda ilerleme kat etmenizi sağlayabilir ve işleriniz konusunda daha profesyonel bir yaklaşım gerçekleştirmenize fayda gösterebilir. Prensip sahibi olmaları ile daha görünür hale gelen koç burçları oğlak burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile avantaj elde edecektir.