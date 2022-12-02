Emekli maaşını Akbank ve Denizbank üzerinden alan vatandaşlar 50.000 TL gelir belgesiz kredi alabiliyor...

Emekli maaşı hesapları üzerinden verilen yeni Kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için Akbank ve Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank ve Denizbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hem internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilecek hem de bankaların mobil uygulamaları haricinde Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Kredi başvurusunda bulunabileceksiniz.

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılıyor. Sadece emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilirken ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda sadece ihtiyaç kredisi değil yüksek limitli borç kapatma kredileri de Akbank ve Denizbank üzerinden verilmektedir.

AKBANK VE DENİZBANK ÜZERİNDEN EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli maaşına Akbank üzerinden alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa Akbank direkt uygulaması şifresi oluşturabilirler ve buradan Kredi başvurusunda bulunabilirler. Akbank nakit ihtiyacı olması durumunda vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte Kredi imkanı sağlarken ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi onayı vermektedir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise emekli maaşı hesapları üzerinden sms ile alacakları krediler haricinde Kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte mobil uygulamalar üzerinden de işlem yapabilmektedirler.

Akbank ve Denizbank ilk defa emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabileceğini söyledi.