Koç Burcu Ağustos 2022 Aylık Burç Yorumu

Koç burçları için 2022 senesinde Ağustos ayında Jüpiter ay boyunca kişisel evlerinde retro yapıyor olacak. Bu durumda koç burçları eski olayları tekrardan gündeme getirmek isteyebilir fakat bu durumdan kaçınmaları onların yararına olacaktır. Unutmaları gereken konuları ya da eskide kalmış olayları bir ortamda yeniden tartışmak isteyen koç burçları bu konuda dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde sosyal bir aktivitede bu yönde davranarak olumsuzluklar ile karşılaşabilir ve modları düşebilir. Diğer taraftan istemedikleri kişiler ile karşı karşıya gelebilecek olan koç burçları ağustos aylarında sakin kalmaya özen göstermelidir. Senelerdir unutulmaya çalışılan bir olay ya da travması olan bir anı aniden koç borçlarının karşısına çıkabilir ve bu sebeple onların canı sıkılabilir. Unutulmak istenen olaylar ani bir şekilde geri tepilebilir ve bu sebeple huzursuzluk meydana gelebilir.

Ağustos ayı boyunca koç burçları sakin ve mutlu olmaya çalışsa da bazı istenmeyen durumlar onların keyfini kaçırabilir. 12 Ağustos tarihinde kova burcunda Dolunay gerçekleşecek ve bu durum onlara yeni kapılar açacaktır. Diğer taraftan gereksiz bir şekilde cesaret gösterilerine kapılmaması gereken koç burçları ileriyi düşünerek hareket etmelidir.

Ağustos ayı boyunca ölçüyü kaçırmamaları gereken koç burçları temkinli olmalı ve kendilerini yıpratmadan hareket etmeye özen göstermelidir. Bu sebeple beklentilerinde ve bazı konularda gecikmeler ile yavaşlamalar onları bekliyor olabilir. Finansal konular ise Koç burçlarının istediği yönde ilerleyecek ve olumlu bir şekilde para kazanılacak. İş hayatında prestij kazanacak olan koç burçları kendilerine yardım edebilecek. Koçlar, popüler ve özel kişiler ile beraber vakit geçirebilir. Yine bu dönemde sahiplenme ve satın alma istekleri koç burçlarının üst seviyede yer alacak. Ağustos ayında koç burçları için tavsiye edilen durum bütçelerini aşmamaya dikkat etmeleridir.