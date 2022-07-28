Cumhurbaşkanı Bu Gece İmzalayacak: Emekliye 10.000 TL Nakit Ödemesi Kesinleşiyor

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 10000 TL'ye kadar nakit ödemesi verilmektedir. Devlet destekli olarak verilecek olan bu, Nakit kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek kişilere kamu bankaları yardımcı olmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da bayramdan önce bu kredi kampanyası ile ilgili detaylar açıklanmıştı. Emekli maaşı zammı ve emekli bayram ikramiyeleri ile birlikte vatandaşlara kamu bankaları üzerinden 10000 TL ye kadar en düşük faizlerle kredi imkanları sağlanmaktadır. 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler bankadan emekli maaş alması durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere, ağustos ayı ortasına kadar kredi imkanı sağlamaktadır. 10000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden ve bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapabilir veya mobil uygulama kullanıyorsanız, internet bankacılığı uygulaması üzerinden hemen hesabınıza ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası, 36 ay vadeye kadar vereceği bu kredilerde ilk katı kademesinde 90 gün erteleme yapma imkanda sizlere sunacaktır.

HALKBANK

Kamu bankası Halkbank üzerinden de kampanya başladı ve emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere onbin tele kadar ödemeler yapıldı. Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine hemen kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız nakit kredi başvurusu ile birlikte sizlere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Halkbank ayrıca mobil uygulama ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 24 kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların bu bankadan maaş almaları durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek isteriz.