Koç burcu ve yükselen koçlar 26 temmuz 2023 tarihinde bağımsız bir yaşam için gerekli olan ilk adımı atacaktır. Artık eski düzenden kurtulmak ve yeni bir hayata adım atmak için ilk adımı atacak olan burç sahipleri istedikleri hayatı yaşamak için başardıkları sebebiyle de büyük bir mutluluk duyacaktır. Artık onlar bağımsız bir yaşam ile beraber spontane bir yaşam da sürmek istemektedir. Burç sahipleri istedikleri yeni hayatta adımı atmaları sebebiyle uzun zamandır istedikleri bir durumu yapmış olacak ve bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Bağımsız bir yaşam sürecek olmaları sebebiyle kendilerini iyi ve rahat eden koç burçları uzun bir süredir sıkışık hissettikleri ortamlara da veda edecektir. Bu koç burçlarının ailesi, eşleri ya da çocukları olabilir. Burç sahipleri için şu anda bulunan dünyaya karşı sorumluluklarını yerine getirme baskısı ve başarılı olma baskısı büyük bir oranda seyretmektedir. Bu baskı yeni bir hayata başlayan koç burçlarını bir anlamda zorlayacaktır. Onların güncel olarak hissettiği gerilim profesyonel ve kişisel alanlarda ödün vermeden fazla zorlamaktan kaynaklanan bir durum olmaktadır. Şimdi burç sahiplerinin çevreleri hakkında duydukları bazı paranoyalar güçlü bir şekilde ortaya çıkacak ve onlar haklı olduğunu düşünecektir. Fakat gökyüzü tarafından burç sahiplerine eline tavsiye edilen durum bu endişenin kararlarını yönlendirmelerine ya da kişisel gelişimlerini müdahale etmesine izin vermemek olacaktır. Koç burçlarının ve yükselen koçların duydukları endişeler salıvermek adına yaratıcı ve olumlu bir kanal gerektirmektedir. Bunun yanı sıra dikkat gerektiren ve yüzeye çıkan ihtiyaçları göz ardı etmemeleri gereken koçlar önemli dönem getirmektedir.

Yeniden eve başlarken burç sahipleri eğer kararsız bir durum yaşarsa onlar etraflarında olan bazı şeylerin önemsiz ve bazı şeylerin önemli olduğunu hatırlamalıdır. Bu şekilde onlar karşılarına çıkan zorlukları başarıyla aşabilecektir.