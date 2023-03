Koç Boğa İkizler Yengeç 7 Mart 2023 Günlük Burç Yorumları

Koç burcu ve yükselen koçlar 7 Mart 2023 tarihinde olaylara kendilerini fazla kaptırabilir ve bu sebeple duygularında bir yoğunluk meydana gelebilir. Bugün önemli seçimler yapmaktan uzak kalmaları gereken burç sahipleri iş hayatı ve maddi durumlar ile ilgili de gelip geçici düşüncelere sahip olabilecektir. Her ne kadar koçlar tedbiri elden bırakmaya hazır olsa da gelir durumu burç sahiplerinin bazı şeyi kontrol altında tutmasını zorlaştırabilecek olan bir durumdur. Koçlar her ne kadar istedikleri her şeyi yapabilecekleri paralarının olduğunu düşünse de harcamaya başlamadan önce hesaplarını kontrol etmelidir.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 7 Mart 2023 tarihinde duygularının her yerde ve her alanda olduğunu görebilir. Bir anda çok duygusallaşabilecek olan boğa burçları aniden sinirlenebilir ve bunun için bir gerekçeye ihtiyaç bile olmayabilir. Bir kişinin konuşmasından sinirlenebilecek olan burç sahipleri bu durumu kendi kendilerine de yapabilecektir. Önemli tepkiler vermekten ya da diğer insanlarla görüşmekten uzak kalmalarında yarar olan burç sahipleri verdikleri tepkileri şaşıracaktır. Aşırı drama ile tepki vermekten sakınmaları gereken boğa burçları duygularını sağlıklı bir şekilde hissederse bu durumda sorun yoktur.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 7 Mart 2023 tarihinde dışarıda kendilerini ne kadar büyük bir dünyanın beklediğini görecektir. Fakat ev işleri ve ev hayatı burç sahiplerinin dışarı çıkmasına mani olabilir. Diğer taraftan iş hayatlarında bir müşterileri son dakikada burç sahiplerinin yardımına ihtiyaç duyabilir ve bu şekilde ikizler burçları kariyerleri ile ilgili bir noktada diğer insanlara yardım edebilir. Akşam saatlerine doğru planlarını erteleme durumunda kalacak olan burç sahipleri kafa karışıklığı yaşayacaktır.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 7 Mart 2023 tarihinde sorumluluklarını yerine getirmek istese de gün onlar için daha hareketli geçecektir.