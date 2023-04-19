Koç Boğa 19 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Koç burcu ve yükselen koçlar 19 Nisan 2023 tarihinde bazı konular arasına sıkışıp kalabilir. Gitmek ya da kalmak ile ilgili çeşitli fikirleri bulunan burç sahipleri hangi yöne gideceklerinden emin olmamaktadır. Fakat yeni gün onları bir seçim yapmaya zorlayabilir ve koç burçları kendilerine en mantıklı gelen tarafı seçebilir. Onlar açısından bu durumu mecazi olarak da ele almak mümkün bir durumdur. Kendilerini bugüne kadar tatmin etmemiş olan bir yerde sadece o yere alıştıkları için sığınarak kalmak koç burçları ve yükselen koçların kaçınılması gereken yoldur. Bunun yerine çok daha iyi bir şekilde sonuçlanabilecek bir yola girme ihtimalleri de bulunan burç sahipleri aynı yerde kalmaktan çekinmelidir. Daha kötüsünü de yaşayabileceklerini düşünen koç burçları kendilerini riske atmak istememektedir. Her ne kadar bilinmeyen bir ihtimalle adım atmak onlar için korkutucu olsa da buna değecektir. Gün onlara kendileri için yeni bir yol çizmelerini tavsiye etmektedir. Aksi takdirde onlar mevcut olan koşullarla yetinecek ve yerlerinde sayacaktır.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 19 Nisan 2023 tarihinde kendilerine 2 kişi gibi hissedebilir ve sıkışıklık durumu yaşayabilir. İçlerinde olan bir taraf içeride kalarak yalnızlığa kapılmak isterken diğer taraf da onları dışarı çıkmaya ve eğlenmeye zorlamaktadır. Burç sahiplerinin herkese göstermedikleri bir tarafları vardır ve onlar bu taraflarını açığa çıkarmayı sevmemektedir. Diğer insanların da tanıklık edeceği bir karar vermeleri gerektiğinde burç sahiplerinin bu taraflarına saklamaları zor bir hal alabilmektedir. Boğa burçları ya insanların kendilerini gördüğü kostüm ve aykırı bir şekilde hareket etmeyi göze alacak ya da gerçekten ne istediklerini inkar etmeyi seçecektir. Boğa burçları ve yükselen boğalar için yeni günde tavsiye edilen durum kendilerine karşı dürüst olmaları olacaktır.