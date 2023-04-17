Koç Boğa 18 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Koç burcu ve yükselen koçlar 18 Nisan 2023 tarihinde aşk hayatlarında pencerelerin aralandığını görecektir. Artık yeni adaylar hazır olan koçlar ve yükselen koçlar eski partnerlerini unutacaktır. Eğer burç sahiplerinin hali hazırda bir ilişkileri varsa artık pek çok problemi çözdükleri bir döneme giriş yapacaklar ve partnerleri ile daha çok şey paylaşacaktır. Burç sahipleri çevreleri ile daha fazla etkileşime girecek ve daha fazla ilgi çekmek isteyecektir. Olumlu tavırlar sergileyerek de bunu başaran koç burçları hayatlarında yeni bir döneme giriş yapacaktır. Kendilerini iyi hissedecek olan koçlar olumlu bir ruh haline bürünerek hayatta kazanmak istedikleri şeylerin kendilerine sunulmasına da yardımcı olacaktır. Burç sahiplerinin olayları hızlı ve duygusal tepkiler vermeleri ve hızlı bir şekilde ufak şeylerden etkilenmeleri de mümkündür. Yaşanan bu durum burç sahiplerinin duygusal hayatlarında da yeni olaylar yaşanmasına sebep olabilir. Yapılan küçük jestler koçluklar için büyük etkiler yaratabilir. Diğer taraftan bu tariflerinin hayatlarında olmasını istemedikleri birileri varsa etkilenme ihtimaline karşı onlardan uzak durmaları tavsiye edilmektedir.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 18 Nisan 2023 tarihinde gün içerisinde sorun olarak gördükleri pek çok şeyi kendilerini yarattığını fark edecektir. Yeni günde iç işlerine dönerek kaygılarını da oraya taşıyan burç sahipleri alıştıkları yerin dışına çıkmakta zorluk yaşayabilir. Konfor alanlarının dışına çıkmakta zorlanan boğalar ve yükselen boğalar yaşanan bir durum ya da bir insan kendilerine iyi gelmiyor hatta zarar veriyor olsa bile onu bırakmamak istemeyecektir. Kendilerine ait olmayan bu yerde tanıdık geldiği için duran boğalar kendilerine ait olan bir şeylere sahip olma ihtimalini tamamen tüketmektedir. Boğalar her ne kadar problemlerin kaynağını bilse de kararlı davranarak cesaretlerini toplarsa gerçek bir çözüm onları bekliyor olacaktır. Diğer taraftan duygusal ilişkilerde de sisli bir hava burç sahipleri için mevcuttur.