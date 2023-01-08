Kızıllık Şerbetinde Kıvılcımın Başına Neler Geldi Neler?

Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında biri olan Show TV ekranlarında Cuma akşamları izleyicileri ile buluşturulan kızılcık Şerbeti dizisinde çok hareketli dakikalar yine izleyenlerin aklını başından alacak. Show TV ekranlarında yayınlanan bu dizi şu an için 10 bölümünü izleyenler ile buluşturuldu.

Hikâyenin gidişatı ise gayet başarılı bir şekilde ilerlerken bir yandan da reyting rekorlarını elden bırakmamaya gayret gösteriyor. Show TV ekranlarında kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta 11 bölümü izleyenlerle buluşturulacak. Yeni bölümde neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbetinin 11. Bölümünde Neler Olacak

Bir Show TV yapımı olan kızlık şerbetinde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde kıvılcım ve Ömer’in arkadaşları daha ilk gecenin sabahında Metehan ve annesinin evi habersiz bir şekilde girmesi ile birlikte büyük bir darbe alacak. Diğer yandan doğa ve Fatih’in ilişkileri biraz daha oturmuş gibi. Doğanın ise okuldaki arkadaşları ile rahat çalışması için Fatih de onlara rahat çalışabilecekleri bir oda tahsis edecektir.

Doğanın arkadaşı olan Yeliz’in ise ev sorununu yine Fatih çözecek. Nilay ise uzun süredir aklında kalan tekneyi almayı düşünürken kocası Mustafa’yı ikna ederek tefeci aracılığı ile teknenin parasını talep ettirir. Mustafa babasına tekneyi sattığını iletirken hayatında Babasına karşı ilk defa yalan söylemenin utancı içerisinde yaşamaya başlamıştır.

Yardımları hiçbir şekilde kabul etmeyen Alev’in sıkıntılarından haberdar olan Abdullah yardımlarını hiçbir şekilde esirgemeyecek ancak bunu Aleve belli etmeden yapacaktır. Doğa ise ikiz bebeğe hamile olduğu haberini iki aileye de vererek çok mutlu ve heyecanlı dakikalara sahne olacaklar.