Kızılay, KPSS olmadan en az 12.000 TL maaşla yeni personel alım ilanları verdi! İşte kadrolar, başvuru şartları

Kızılay, yeni peresonel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan son ilanlara baktığımız vakit yeni kadrolara alımların yapılacağını görüyor. En az ilköğretim mezunları başvurabiliyor. Daha evvel müracaatı açılan ve aktif olan 8 personel alım ilanına ek olarak 2 değişik ilan daha eklendi. Toplamda aktif olarak 10 değişik pozisyonda çok sayıda personel alımı yapılacak. Yapılacak alımlara bakıldığında birtakım kadrolar bağlamında bir yaş koşulu belirtilmezken birtakım kadrolarda üst yaş sınırı 45 yaş olarak belirtildi.

Kızılay Personel Alım İlanları Listesi

* Finans Uzmanı alınacak

* Muhasebe Uzmanı alınacak

* Kalite Kontrol Ustası alınacak

* Kalite Kontrol Formeni alınacak

*Dikim/Yapıştırma Ustası alınacak

*İnsan Kaynakları Uzmanı alınacak

*Araştırma ve Geliştirme Uzmanı-Makine Mühendisi: alınacak

*Yaşlı Bakım Teknikeri alınacak

*Satın Alma Uzmanı alınacak

*Doktor alınacak

Başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar müracaatlarını Kızılay Kariyer üzerinden yapabilecek. Aşağıdaki bağlantı üzerinden müracaat sayfasına girebilirsiniz.

Kızılay yeni personel alım ilanları linki: https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx