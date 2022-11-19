Yine zam geldi! Fiat Egea fiyatları elleri kolları yakıyor! İşte Fiat Egea Kasım ayı son fiyat listesi

Otomobil fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Fiat Egea modeli bir ay içinde ikinci kez zamlanmış durumda. Ucuz fiyatıyla satın alınabilen bir marka ve model olan Fiat Egea bundan sonra cepleri yakacağa benziyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Fiat Egea modelleri de otomobil fiyatlarının Kasım 2022 listesi belli oldu. Bu listeye göre 400 bin TL’nin altında sıfır otomobil modeli kalmadı. Küresel piyasalardaki artış ile birlikte ülkemizde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar otomobil fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.

Fiat Egea Kasım ayı son fiyat listesi

1.4 Fire 95 HP

Easy

Manuel

Benzinli

437.900 TL

1.4 Fire 95 HP

Easy Full Paketli

Manuel

Benzinli

455.400 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Easy

Manuel

Dizel

545.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Easy Full Paketli

Manuel

Dizel

576.400 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Easy

Otomatik

Dizel

617.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Easy

Otomatik

Hibrit

668.900 TL

1.4 Fire 95 HP

Urban

Manuel

Benzinli

474.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Urban

Manuel

Dizel

577.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP

Urban

Manuel

Dizel

629.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Urban

Otomatik

Dizel

673.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Urban

Otomatik

Hibrit

693.900 TL

1.4 Fire 95 HP

Lounge

Manuel

Benzinli

509.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Lounge

Manuel

Dizel

612.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Lounge

Otomatik

Dizel

687.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Lounge

Otomatik

Hibrit

728.900 TL