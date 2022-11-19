Yine zam geldi! Fiat Egea fiyatları elleri kolları yakıyor! İşte Fiat Egea Kasım ayı son fiyat listesi
Son günlerde ÖTV matrah indirimi sıkça konuşulur olmuştu. Bunu fırsat bilen otomobil üreticileri zam üstüne zam yapıyor.
Otomobil fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Fiat Egea modeli bir ay içinde ikinci kez zamlanmış durumda. Ucuz fiyatıyla satın alınabilen bir marka ve model olan Fiat Egea bundan sonra cepleri yakacağa benziyor.
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Fiat Egea modelleri de otomobil fiyatlarının Kasım 2022 listesi belli oldu. Bu listeye göre 400 bin TL’nin altında sıfır otomobil modeli kalmadı. Küresel piyasalardaki artış ile birlikte ülkemizde döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar otomobil fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.
Fiat Egea Kasım ayı son fiyat listesi
1.4 Fire 95 HP
Easy
Manuel
Benzinli
437.900 TL
1.4 Fire 95 HP
Easy Full Paketli
Manuel
Benzinli
455.400 TL
1.3 M.Jet 95 HP
Easy
Manuel
Dizel
545.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP
Easy Full Paketli
Manuel
Dizel
576.400 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT
Easy
Otomatik
Dizel
617.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Easy
Otomatik
Hibrit
668.900 TL
1.4 Fire 95 HP
Urban
Manuel
Benzinli
474.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP
Urban
Manuel
Dizel
577.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP
Urban
Manuel
Dizel
629.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT
Urban
Otomatik
Dizel
673.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Urban
Otomatik
Hibrit
693.900 TL
1.4 Fire 95 HP
Lounge
Manuel
Benzinli
509.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP
Lounge
Manuel
Dizel
612.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT
Lounge
Otomatik
Dizel
687.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Lounge
Otomatik
Hibrit
728.900 TL