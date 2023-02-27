Kızılay ile AHBAP Arasında Çadır Tartışması! Kızılay AHBAP’A Çadır Mı Sattı?

Deprem bölgelerinde ilk başta barınma ihtiyacı olmak üzere çalışmalar devam ediyor ve yaraların sarılması için destekler veriliyor. önceki gün Kızılay'ın iştiraki olan şirketten Ahbap’ın parayla satın aldığı çadırlar tartışma konusu haline geldi ve daha sonra peş peşe açıklamalar yapıldı. Ahbap kurucusu Haluk Levent dikkat çeken konu hakkında bir açıklamada bulundu ve daha sonra Kızılay Başkanı Kerem Kınık da ortaya atılan iddialar ile ilgili peş peşe yanıtlar verdi. Açıklamasında söz konusu çadırların AFAD’a verildiği yönündeki ifadelere açıklık getiren Haluk Levent merak edilenleri yanıtladı. Diğer taraftan söz konusu satış sebebiyle muhalefet partisi temsilcileri de Kızılay'a tepkide bulundu. Haluk Levent orada bir muhasebenin olduğunu, Kızılay'dan konserve ve barbunya aldıklarını söyledi.

Ahbap yapmış olduğu açıklamada tüm ülkenin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sebebiyle depremzede vatandaşların çadır ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına seferber olduğunu belirtti. Ahbap Derneği'nin de tüm Türkiye çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçtiğini açıkladı. Bunun yanı sıra depremin 10 ili etkilemesi ve olağanüstü düzeyde bir yıkım gerçekleşmesi sebebiyle Türkiye'deki tüm çadır üreticilerinin mevcut stoklarının vatandaşların mağduriyetlerini karşılayamadığını açıkladı.

O gün iletişime geçtikleri firmalardan deprem bölgesine gönderilebilecek çadırların o sabah bulunmadığı ifade edildi. Çadırların bir hafta içerisinde yetiştirilebileceğini açıklayan Haluk Levent, Kızılay ile görüşme yaptıklarını ve ellerinde olan 2050 adet çadırların sözleşmesini hemen gerçekleştirdiklerini ifade etti. 2050 tane çadırı ertesi sabah deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Levent çadırlarının iki bölgeden gelecek olduğunu söyledi.

AFAD ile de temasa geçtiklerini belirten Haluk Levent çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra diğer firmalarla da çadır siparişi verildiğini ve satın alındığını paylaştı. Periyodik olarak yayınlanacak olan denetim raporlarında detayların ve raporlamaların kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisine ulaşıldı.