Kıyamet senaryosu olur! Ekonomist Selçuk Geçer doların pik yapacağı net tarihi açıkladı!

Ekonomist Selçuk Geçer doların pik yapacağı net tarihi açıkladı! Kıyamet senaryosu olur! Son dönemlerde hızlı yükselişleri ve zaman zaman düşmesiyle insanların dikkatini çeken doların durumunun ne olacağı ile ilgili farklı görüşler bulunuyor. Yatırımcıların temkinli yaklaştıkları doların ilerleyen zamanlarda nasıl bir seyir göstereceği merak edilmektedir. Bu nedenle yüz binlerce kişi bu konuyu ilgiyle takip etmekte. Bu yatırım aracının ne zaman artacağıyla ilgili olarak ünlü ekonomist tarih verdi. Herkes bu tarihe odaklanırken farklı şekillerde yapılan yorumlara da dikkat edenler yatırımlarını beklemeye aldılar.

Doların Yükselişi İçin Kritik Tarih

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarını gerçekleştiren meşhur ekonomist FED tarafından faiz tutarının 75 puan olarak arttıracağını tahmin etmişti. Ancak bu durumun piyasaları etkilemeyeceği vurgusunu da yapmıştır. Esas fırtına etkisinin ise Powell konuşmasında yaşanacağını ileri sürdü.

Ona göre bu konuşmayla ortalık ayağa kalkacak. Geçer kritik tarih için 1 Ekim’i işaret etti. Bu tarih birçok kişi için merak edilmeye başlandı. Yatırımcıların çoğu dolar kuruna dikkatlerini çevirmiş durumda. Güne yatay seyir içinde başlamış olan doların nasıl ilerleyeceği ile ilgili çeşitli görüşler bulunuyordu.

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