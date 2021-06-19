Kıyafet Seçerken Hangi Kumaşlar Tercih Edilmelidir?

Kumaşların kıyafeti güzel gösterdiği bilinmektedir ve giysi giyildiği zaman içerisinde mutlu ve rahat hissetmek için kumaşa dikkat edilmesi gerekir. Kıyafet seçimi yapılırken sizler için kumaş türlerini araştırdık ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık. Kıyafetlerin seçimi sırasında hangi materyallerden yapıldıkları oldukça önemli bir konu olmaktadır. Kullanılan kumaş dikilen ürünlerin kendini göstermesi için dikkat edilmesi gereken bir noktadır. İşte kıyafet seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve konu ile ilgili merak edilenler…

Doğal kumaşların, doğal materyallerden elde edilerek yapılan kumaşlar olduğu bilinmektedir. Doğal materyallerden dokunan bu kumaşlar arasında ipek, keten, yün ve pamuk kumaşlar bu kategoriye dahil olmaktadır. Örneğin pamuk en yaygın olarak kullanılan kumaş çeşitleri arasında bulunmaktadır. Kozadan elde edilen ve vegan bir ürün olan pamuk bitkisel kökenli doğal bir elyaf olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Genellikle yazlık ürünlerin dikiminde kullanılan pamuk terin buharlaşarak havaya karışmasını sağlamaktadır. Tişört, iç çamaşırı ve atlet gibi parçaların pamuklu alınması önerilmektedir. Bunun yanı sıra pamuk serin tutması, esnek olması, sürtünmelere karşı dayanıklı olması ve sıcak suda yıkanabilmesi sebebiyle de tercih edilir.

İpek kumaşın yapımı ise oldukça maliyetli ve zahmetlidir. İpek böceklerinin kozalarından elde edilmekte olan ipek özellikle terletmemesi ve nem çekmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Hassas bir kumaş olan ipek üzerine su lekesi bile leke yapabilmektedir. Bu sebeple bu kumaşın dikkatli ve özenli kullanılması tavsiye edilmektedir. Yıkanma konusunda ise hassas olması nedeniyle soğuk su ile yıkanması tercih edilir.

Bitkinin liflerinin dokunması ile elde edilen bir kumaş biçimi olan keten ise dokunması zor olduğu için az tercih edilmektedir. Yüksek ısıda ütülenebilen keten kumaş kırışmaya müsaittir. Serin tutması sebebiyle genel olarak yaz mevsiminde tercih edilen keten yazlık elbiseler de ya da gömleklerde kullanılır.