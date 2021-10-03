Kitap İddialarına Göre Trump, Macron'la Alay Etti

Yeni bir kitap, Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la özel olarak "huysuz bir adam" diyerek alay ettiğini ve onun ağırlığıyla alay ettiğini iddia etti.

Eski üst düzey yardımcısı Stephanie Grisham'a göre, bir dönemlik cumhurbaşkanı Beyaz Saray'dayken küçücük Bay Macron'u küçümsedi.

"O bir huysuz adam. Bay Trump, Bayan Grisham'ın Sorularınızı Şimdi Alacağım: Trump Beyaz Saray'da Gördüklerim'e göre, yüz yirmi kilo öfkeli" dedi.

Trump ve Macron, görevde olduğu süre boyunca düzenli olarak anlaşmazlık içindeydi. Fransız lider, Trump'ın NATO'ya haber vermeden ABD birliklerini Suriye'den çekme kararını eleştirirken, Macron ittifakın bir "beyin ölümü" yaşadığını söyledi. Buna karşılık, Bay Trump, Bay Macron'un yorumlarını "çok, çok kötü bir açıklama" olarak nitelendirdi.

Temmuz 2019'dan Nisan 2020'ye kadar Beyaz Saray basın sekreteri olarak görev yapan Grisham, kitapta Boris Johnson'ın "Trump'ın tahammül ettiği görünen birkaç Avrupalı ​​liderden biri" olduğunu yazıyor.

Kitaplarında, Fransa'daki 2019 G7 zirvesinde Bay Trump'ın Avustralya'nın vahşi hayvanları ve safra kesesi ameliyatını İngiltere başbakanı ile tartıştığı belirtiliyor. Trump, Grisham tarafından kendisine yöneltilen iddiaları reddetti ve eski Trump yardımcısı Max Miller'dan ayrılması konusunda "çok kızgın ve acı" olduğunu söyledi. Trump yaptığı açıklamada, "Stephanie gerekenlere sahip değildi ve bu başından beri belliydi" dedi.

"Büyük sorunları vardı ve bu sorunları kendi başına çözmesi gerektiğini düşündük." Kitapta yer alan diğer iddialar arasında Melania Trump'ın Ivanka Trump ve Jared Kushner'ı "stajyerler" olarak nitelendirmesi yer alıyor.

Ayrıca, Bay Trump'ın yalnızca TV kameraları açıkken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert davrandığını ve hatta bir keresinde Stormy Daniels'ın mantar şeklinde bir penisi olduğu yönündeki iddiaları üzerine kendisini savunmaya çağırdığını yazdı.

Grisham ayrıca, Bay Trump'ın öfkesini, özellikle de Kedilerden Hafızayı yatıştırmak için Broadway şov melodilerini çalmak için bir Beyaz Saray yardımcısının atandığını iddia ediyor.