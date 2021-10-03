Kürtaj Karşıtı Aktivistler Romanya'da Kadınları Nasıl Hedef Alıyor?

Uzun, travmatik bir hafta boyunca dört özel klinikten geri çevrildikten sonra, 21 yaşındaki bitkin üniversite öğrencisi, istenmeyen hamileliğini sonlandırmayı kabul etmek için bir devlet hastanesini bulmayı başardı. Ama bir Pazar günüydü ve Romanya'da küçük bir Hıristiyan tatiliydi, dedi doktor ve koğuştaki dindar hemşireler prosedürü "rahatsız ettiler". Ertesi gün gel, dedi.

Ancak ertesi gün daha fazla engel vardı. Soyadının yayımlanmamasını isteyen Kai, saatlerce bir şey yiyip içmesine izin verilmeden bekletildi ve nihayet anestezi verildiğinde, yatıştırıcı tamamen geçene kadar 90 dakika daha tutuldu.

Doktor işlemi yaparken acı içinde çığlık attı. Ve bittiğinde, bir hemşire darbeyi teslim etti. "Bir dahaki sefere," diye tısladı, "daha dikkatli olacaksın." Kai sersemlemişti ama yorgunluğu ve gözyaşları arasında hemşireye cevap vermeyi başardı: "Tecavüze uğradım."

Romanya'nın, ülke nüfusunu artırmak için başarısız bir kumarda kürtajı yasaklayan diktatör Nikolay Çavuşesku'yu devirerek kürtajı yasallaştırmasından 30 yıldan fazla bir süre sonra, toplumsal ve siyasi baskılar bir kez daha kadınların kürtajı almalarını bile daha da zorlaştırıyor. ancak 14 haftaya kadar yasal kalır.

Sahte klinikler ve hamilelik kriz merkezleri, kadınları bazen hile kullanarak istenmeyen gebelikleri sonlandırmaktan caydırmak için kurulmuştur. Doğu Avrupa'da sağcı popülizmin yükselişiyle cesaretlenen ve bazen ABD ve Rusya'daki destekçiler tarafından finanse edilen muhafazakar politikacılar ve dini gruplar daha iddialı hale geliyor. Daha fazla doktor, kürtaj yapmaktan ve kadınları giderek kliniklerinden uzaklaştırmaktan rahatsız olduklarını söylüyor.

Geçenlerde bir Ortodoks rahip televizyonda çok sayıda doktoru kürtaj yapmayı bırakmaya ikna ettiğini söyleyerek övündü. Ve kuzeydoğudaki Piatra Neamt kentindeki bir hastane, kürtaj hizmeti almak isteyen tüm kadınları önce bir rahipten danışmanlık almaya zorluyor.

Anekdot niteliğindeki kanıtlar, doktorların ve sağlık personelinin, kadın kürtajını reddetmek için giderek artan bir şekilde din veya vicdan nedenlerini öne sürdüklerini gösteriyor; bu, bakım sağlayıcının hastayı başka bir doktora sevk etmesi koşuluyla, Romanya yasalarına göre izin veriliyor.

Sonuç, bildirilen gebelik sonlandırmalarında sürekli bir düşüş olmuştur. Romanya sağlık bakanlığına göre, ülkede gerçekleştirilen kürtaj sayısı 2011'de 103.386'dan 2020'de 31.889'a düştü.

Bir savunuculuk grubu olan Ulusal Hastaları Koruma Derneği başkanı Vasile Barbu, “Devlet hastanelerinde doktorlar kürtaj yapmak için tıbbi nedenler istiyorlar ve eğer kürtajınız yoksa sizi reddedebilirler” diyor.

Sağlık savunucuları, doktorlar ve hastalarla yaptığı görüşmelerde, özellikle yoksul veya kırsal bölgelerden gelen kadınların, 500 Euro'ya (430 £) kadar ücretleri karşılayamadıkları için gebeliklerinin sonraki ve sonraki aşamalarına kadar sonlandırmayı ertelemek zorunda kaldıklarını tespit ettiler. ) işlemi özel bir klinikte gerçekleştirmek.

Kadın hakları savunuculuğu grubu Centrul Filia örgütünden Andrada Cilibiu, "Hükümet elbette kürtajı yasaklayacak herhangi bir yasa çıkarmıyor, ancak bunu yapmak zorunda değil" diyor. "Her doktor, ahlaki inançlarına aykırıysa bir prosedürü reddedebilir."